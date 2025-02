Pagelle Juventus-Empoli 3-5 dcr: Nico, Vlahovic e Yildiz tradiscono Motta, Thuram non basta, bianconeri fuori

Top e flop della partita Juventus-Empoli, valevole per i quarti di Coppa Italia: Thuram risponde a Maleh. Rigori fatali a Motta: decisivi gli errori di Vlahovic e Yildiz.

Clamoroso allo Stadium: l’Empoli elimina la Juventus ai calci di rigore e approda per la prima volta nella sua storia in semifinale di Coppa Italia. Maleh sfrutta la serata no di un disastroso Nico Gonzalez per sbloccare il risultato, poi una magia di Thuram consente ai bianconeri di pareggiare. Si va ai rigori: Vlahovic e Yildiz sbagliano, bianconeri fuori.

Juventus-Empoli: Maleh gela lo Stadium

Se Motta schiera la migliore formazione possibile con Kolo Muani e Vlahovic a grande richiesta insieme dal primo minuto, D’Aversa sembra pensare già alla delicata sfida di campionato col Genoa poiché si affida a un undici imbottito di giovani.

Pochi secondi e la Juventus sfiora subito il gol del vantaggio: Kolo Muani appoggia per Nico Gonzalez che tira alto solo davanti a Vasquez. Tutto lascia pensare a una gara a senso unico e, invece, a sbloccare il match è l’Empoli. Al 24′ palla persa dal disastroso Nico e gran conclusione nell’angolino di Maleh, 0-1. Nel finale di primo tempo i toscani sprecano due occasioni clamorose in contropiede con Konaté: nella prima circostanza si rivela egoista ignorando Maleh, poi poco dopo centra il palo a tu per tu con Perin. Che poi è attento su Sambia a inizio ripresa dopo una dormita di Cambiaso.

Magia di Thuram: si va ai calci di rigore

Al 65′ la Juventus trova la rete del pareggio con una vera e propria magia di Thuram, che si beve Henderson con un numero circense, per poi trafiggere Vasquez.

I bianconeri schicchiano gli avversari, offrendo il fianco alle ripartenze dell’Empoli, che è poco preciso con Kouamé. Poi nel finale è Vlahovic a sciupare due chance piuttosto facili per un centravanti del suo livello. Il risultato non cambia: si va ai rigori. Vlahovic e Yildiz sbagliano, Juventus eliminata. Sarà l’Empoli ad affrontare il Bologna in semifinale.

Le pagelle della Juventus

Perin 6: Rischia d’impappinarsi sul pressing feroce di Maleh, mai a suo agio con i piedi. Si riscatta salvando su Sambia.

Rischia d’impappinarsi sul pressing feroce di Maleh, mai a suo agio con i piedi. Si riscatta salvando su Sambia. Weah 5,5: Macina chilometri, ma difetta in precisione.

Macina chilometri, ma difetta in precisione. Gatti 6: Tante percussioni nel tentativo di aiutare la squadra a ribaltare il risultato.

Tante percussioni nel tentativo di aiutare la squadra a ribaltare il risultato. Kelly 5,5: L’inglese ex Newcastle non è sempre pulito nei suoi interventi (dal 55′ Locatelli : 6. Schierato centrale al fianco di Gatti, garantisce velocità alla manovra).

L’inglese ex Newcastle non è sempre pulito nei suoi interventi (dal 55′ : 6. Schierato centrale al fianco di Gatti, garantisce velocità alla manovra). Cambiaso 5: Lontano parente del Cambiaso pre-infortunio che aveva stregato Guardiola. S’addormenta col pallone dei piedi lasciandoselo scippare da Sambia, su cui si supera Perin (dall’83’ Costa : sv).

Lontano parente del Cambiaso pre-infortunio che aveva stregato Guardiola. S’addormenta col pallone dei piedi lasciandoselo scippare da Sambia, su cui si supera Perin (dall’83’ : sv). Thuram 7: Avrebbe potuto fronteggiare meglio Maleh nell’azione del gol, però trova il modo di rifarsi segnando una rete straordinaria. Stop, tacco, Henderson fuori causa, e tiro alle spalle di Vasquez: certi giochetti si vedono solo alla Play.

Avrebbe potuto fronteggiare meglio Maleh nell’azione del gol, però trova il modo di rifarsi segnando una rete straordinaria. Stop, tacco, Henderson fuori causa, e tiro alle spalle di Vasquez: certi giochetti si vedono solo alla Play. Koopmeiners 5: Salvate il soldato Teun: l’olandese stecca pure contro le riserve di D’Aversa (dal 55′ Yildiz : 5. Spunti e rulete: il 10 entra bene in partita. Ma poi spreca il rigore che condanna la Juve).

Salvate il soldato Teun: l’olandese stecca pure contro le riserve di D’Aversa (dal 55′ : 5. Spunti e rulete: il 10 entra bene in partita. Ma poi spreca il rigore che condanna la Juve). Nico Gonzalez 4,5: Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare. Non solo si divora un gol facile facile a inizio partita, ma perde pure il pallone da cui arriva l’1-0 a sorpresa dell’Empoli (dal 60′ Conceicao : 5,5).

Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare. Non solo si divora un gol facile facile a inizio partita, ma perde pure il pallone da cui arriva l’1-0 a sorpresa dell’Empoli (dal 60′ : 5,5). McKennie 5,5: Altra prestazione sottotono dell’americano: mai davvero in partita.

Altra prestazione sottotono dell’americano: mai davvero in partita. Kolo Muani 6: Geniale il guizzo tra due difensori a innescare Nico dopo una manciata di secondi. Esce dall’anonimato quando si piazza stabilmente sulla sinistra facendo ammattire Goglichidze.

Geniale il guizzo tra due difensori a innescare Nico dopo una manciata di secondi. Esce dall’anonimato quando si piazza stabilmente sulla sinistra facendo ammattire Goglichidze. Vlahovic 4,5: Passo indietro dell’mvp della sfida col Cagliari. Questa volta Dusan si nota solo su una punizione ben respinta da Vasquez e per le due occasioni gettate al vento nel finale di partita. È il primo a calciare il rigore: lo manda in orbita.

Top e flop dell’Empoli