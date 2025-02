Juventus-Empoli, la non scelta imposta a Thiago Motta con Kolo Muani e Vlahovic in Coppa Italia. L'annuncio Stellantis

Cambio auspicato e quasi sperimentale per l'allenatore che "cede" sulla coppia Vlahovic-Kolo Muani, arrivato a gennaio dal PSG e preferito all'attaccante serbo in precedenza

Nel giorno in cui Stellantis comunica il crollo degli utili (ha chiuso il 2024 con ricavi netti in calo del 17% rispetto al 2023 e utile netto in caduta libera del 70%), la Juventus è chiamata a una reazione inevitabile perché si ottengano i risultati minimi della stagione in corso e lo stesso allenatore, Thiago Motta, riesca nell’intento di preservare squadra e club.

La Coppa Italia, dopo la grottesca uscita di scena dalla Champions e la risalita al quarto posto in classifica, ha una valenza in più, se azzardiamo l’incrocio quanto mai appropriato tra interessi sportivi e logiche dettate da Exor e proprietà. Non è solo questione di orgoglio. Non stavolta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La non scelta di Thiago Motta per la Juventus

La non scelta di Thiago Motta di optare per l’ideale che, fino ad ora non era che una mera ipotesi verso cui il tecnico della Juventus non si era ancora spinto, era dettata da convinzioni forse. Da necessità sostenute da logiche non di campo?

Nel recente passato, Dusan Vlahovic è stato ritenuto un giocatore scomodo, per via del suo ingaggio e delle urgenze che avevano inciso (e non secondariamente) sulla probabilità di una imminente cessione già durante la sessione di mercato di gennaio.

Allora i siti e la stampa nostrana, riferirono di un interesse dell’Arsenal e poi i media britannici di un’operazione che avrebbe visto il Chelsea come interlocutore preferenziale, per via dell’arrivo di Renato Veiga. Ma Vlahovic è rimasto e ha deciso di puntare sulla Premier, rifiutando offerte che ha ritenuto non allettanti, stando agli ultimi rumors.

La svolta, mercato o necessità?

Contro il Cagliari ha deciso il suo gol la partita e il quarto posto. E stasera, contro l’Empoli, Motta avrebbe maturato la convinzione di dover schierare Dusan con Kolo Muani, attaccante versatile, acuto e dotato di capacità di adattamento che al momento opportuno sa mettersi a disposizione del gruppo.

Qualità che avevano indotto, addetti ai lavori e poi tifosi, ad accarezzare l’idea di un cambio di modulo utile a questa convivenza nel reparto offensivo che, invece, Thiago ha messo in campo solo in previsione di stasera.

Che sia una valutazione tecnica o una decisione giunta dietro valutazioni diverse non è dato saperlo. Mentre su Danilo c’è stata molta trasparenza, soprattutto per ovvie ragioni formali, su i due attori protagonisti non vi è nessuna parola in più. Non che sia proprio un inedito, a ripercorrere il film dei precedenti e dei cambi-scambi che si sono susseguiti con pure enormi polemiche social.

Fonte: ANSA

Kolo Muani

La svolta in vista dell’Empoli

L’opera di ridimensionamento di Vlahovic, arrivato a Torino da Firenze quattro anni fa con le migliori intenzioni in un’era azzerata da cambi di dirigenza e panchina, è stata effettuata proprio da Thiago Motta che stasera potrebbe rivedere tutto l’assetto della sua Juventus brand new senza stravolgere il modulo. E riproporre un ruolo per l’attaccante diverso che consenta una convivenza proficua.

Sarebbe una sorta di ricongiungimento, una dimostrazione di fiducia nei riguardi di Dusan che ha dimostrato abnegazione (dettato dalla volontà di dimostrare qualità per chi lo segue da tempo?) e concretezza, che gli viene chiesta sia da allenatore sia dai tifosi.

La formazione in attacco con Kolo Muani e Vlahovic

Contro l’Empoli in Coppa Italia, che non è certo trofeo di poco conto per questa squadra e questa società, Motta schiera Vlahovic con l’infermeria sempre più piena (Savona, Veiga, Douglas Luiz e Cambiaso in più) mentre Kolo Muani, dunque, verrà dirottato sulla fascia destra, con Nico Gonzalez e uno tra McKennie e Koopmeiners a completare il terzetto alle spalle di Dusan.

L’esito di questo reparto rimaneggiato sarà affascinante, di certo intrigante sul piano dell’analisi dei dati a posteriori, soprattutto oggi, come dicevamo a principio.

Le indiscrezioni sulle richieste da parte di Exor e poi John Elkann si sono susseguite e continuano ad alimentarsi nel quadro di una situazione delicata, importante.

Alla Juventus manca il main sponsor, a Stellantis un amministratore delegato che dovrebbe arrivare a breve come annunciato. Nel mentre si affronterà il presente con i risultati da centrare subito, i relativi incassi, e le inevitabili cessioni che accompagneranno l’estate, ormai sempre più vicina.