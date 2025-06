Moto2 Gp Olanda: diretta Assen Live

Cronaca in diretta

Alla vigilia di questa corsa, la classifica vede Manuel Gonzalez in testa al Mondiale con 143 punti, a +9 su Aron Canet (134). Terza posizione per Diogo Moreira (103 punti), che festeggia oggi la sua terza pole position consecutiva.

Terza pole di fila per il brasiliano Moreira che scatterà davanti in Olanda, affiancato in prima fila da Gonzalez (leader del Mondiale) e Ortolà. Indietro gli italiani: 15° Arbolino, 16° Vietti. Il Gran Premio d’Olanda si corre sul Circuito di Assen. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 29 giugno 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Diogo Moreira Kalex 1:34.777 2 Ivan Ortolà Boscoscuro +0.072 3 Manuel Gonzalez Kalex +0.208 4 Aron Canet Kalex +0.223 5 Albert Arenas Kalex +0.276 6 Barry Baltus Kalex +0.368 7 Senna Agius Kalex +0.406 8 Joe Roberts Kalex +0.478 9 Daniel Holgado Kalex +0.500 10 Deniz Öncü Kalex +0.590 11 Jake Dixon Boscoscuro +0.595 12 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.652 13 Marcos Ramirez Kalex +0.662 14 Filip Salac Boscoscuro +0.749 15 Tony Arbolino Boscoscuro +0.778 16 Celestino Vietti Boscoscuro +1.107 17 Alonso Lopez Boscoscuro +1.220 18 Izan Guevara Boscoscuro +1.355