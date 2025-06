Moto3 Gp Olanda: diretta Assen Live

Il racconto della gara

José Antonio Rueda (KTM) scatta dalla pole position dopo aver griffato il tempo di 1:39.757 in qualifica. In prima fila con lui ci saranno anche Alvaro Carpe, staccato di soli 41 millesimi, e David Almansa (+0.066).

Qualifica complessa, invece, per Angel Piqueras, che scatterà dalla 16esima casella in griglia. Sarà chiamato a una grande rimonta per difendere la seconda posizione in classifica da Carpe, distante un solo punto.

PARTITI! Pini, miglior italiano in griglia, ha problemi alla frizione e resta inchiodato al via: è già costretto al ritiro! Rueda e Carpe si scambiano la prima posizione nel corso del primo giro, poi è il leader del Mondiale a riprendersi la testa della corsa all'ultima curva.

GIRO 2. Errore di Carpe, che finisce larghissimo per evitare un contatto con Almansa e precipita addirittura in 18esima posizione, mentre Rueda tiene sempre la leadership della corsa davanti a Quiles.

GIRO 3. Quiles supera per un istante Rueda, che riesce però a riprendere la leadership della corsa nelle ultime curve della terza tornata. Attenzione alla grande rimonta di Lunetta, che è già risalito in decima piazza dopo essere partito dalla 18esima casella in griglia.

GIRO 4. Rueda in battaglia con Almansa per leadership di un gruppone che resta sempre molto, molto compatto. Errore di Lunetta che scivola in 12esima piazza e deve ricominciare la rimonta. A fine giro, ha già recuperato le due posizioni perse.

GIRO 6. Giro veloce per Furusato, che ha avuto problemi però con un contatto a centro-gruppo un paio di tornate fa ed è precipitato in 16esima posizione. Foggia sempre davanti a Lunetta, rispettivamente nono e decimo.

GIRO 7. Rueda conserva sempre la leadership in situazione di gruppo compattissimo nelle prime posizioni. Lunetta supera Foggia, sale in nona posizione e ora si può lanciare all'attacco di Kelso.

GIRO 9. Attenzione! Rueda scivola in quarta posizione dopo aver subito il sorpasso di Quiles nel gruppone di testa. Anche Foggia nel frattempo passa Kelso e sale in nona piazza, alle spalle di Lunetta.

GIRO 11. Lunetta affonda l'attacco ai danni di Perrone in curva 1 e recupera un'altra posizione salendo in settima. Proseguono le difficoltà di Rueda, che commette un grave errore nella penultima curva, andando larghissimo, e perde altre posizioni.

GIRO 12. Rueda è precipitato in settima piazza, passato anche da Lunetta, che a sua volta prosegue la sua grande rimonta salendo in quinta. Davanti è lotta durissima tra Quiles e Yamanaka.

GIRO 13. Quanti errori nella bagarre pazzesca in testa al gruppone! Ne approfitta lunetta, che invece è pulitissimo, per rimontare altre tre posizioni e portarsi in seconda, alle spalle di Quiles. Rueda, invece, è totalmente crollato. Ora è decimo!

GIRO 14. Lunetta però non ha il ritmo per tenere il secondo posto e scivola in quarta posizione subendo i sorpassi di uno scatenato Almansa e di Munoz. Attenzione a Carpe che è risalito da centro-gruppo e ora è sesto.

GIRO 15. Quiles e Almansa continuano a infastidirsi in testa al gruppo, mentre uno spaventoso Carpe prosegue la sua rimonta superando anche Lunetta e riportandosi in terza posizione. Sta risalendo fortissimo anche Furusato.

GIRO 16. Bagarre assurda in testa al gruppo. Errore di Quiles che precipita in quinta posizione e Carpe ne approfitta per prendersi la leadership della corsa. Lunetta ora è in difficoltà, è sesto alle spalle di Rueda.

GIRO 19. Contatto e caduta rovinosa per Lunetta, Furusato e Fernandez! Rueda ora è in testa davanti a Munoz e Perrone. Lunetta è stato colpito dalla moto di Furusato: speriamo nulla di grave per lui.

GARA FINITA IN REGIME DI BANDIERA ROSSA per il terribile incidente occorso al penultimo giro. Lunetta viene portato via in barella dopo il violento contatto con la moto di Furusato.

Lunetta viene portato al centro medico del circuito. Rivedendo l'incidente, è stato colpito sulla schiena dalla moto di Furusato e su una gamba da quella di Fernandez. Il pilota italiano è sembrato comunque cosciente e in lacrime quando è stato trasportato in barella lontano dal circuito.

La Moto3 torna in pista con il GP di Assen, decimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Josè Rueda (162 pt.) Angel Piqueras (106 pt.) Alvaro Carpe (105 pt.) Joel Kelso (93 pt.) Maximo Quiles (85 pt.)

1 José Antonio Rueda KTM 1:39.757 2 Alvaro Carpe KTM +0.041 3 David Almansa Honda +0.066 4 Taiyo Furusato Honda +0.197 5 Ryusei Yamanaka KTM +0.336 6 Maximo Quiles KTM +0.397 7 Guido Pini KTM +0.464 8 Joel Kelso KTM +0.495 9 Dennis Foggia KTM +0.586 10 Valentin Perrone KTM +0.659 11 Nicola Carraro Honda +0.680 12 Riccardo Rossi Honda +0.716 13 Adrian Fernandez Honda +0.717 14 David Muñoz KTM +0.734 15 Scott Ogden KTM +0.762 16 Angel Piqueras KTM +0.794 17 Jacob Roulstone KTM +0.971 18 Luca Lunetta Honda +1.179