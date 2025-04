Moto3 diretta GP Spagna: LIVE Jerez

Il racconto della gara

José Antonio Rueda partirà dalla pole, la sua seconda in Moto3, davanti a Joel Kelso. Aveva chiuso la prima fila David Munoz, poi penalizzato a fine qualifiche per aver ostacolato diversi piloti con una guida lenta sul tracciato, venendo così retrocesso in fondo all'ultimo posto. A completare lo schieramento in prima fila ci sarà Ángel Piqueras, leader del Mondiale dopo 4 tappe.

1'43''755 il tempo fatto registrare in qualifica da José Antonio Rueda su KTM. La pista di Jerez è stata molto veloce, tanto che il record è stato ritoccato in ben due occasioni in MotoGP, sia nelle prequalifiche con Alex Marquez, sia in qualifica con Quartararo. E le qualifiche del sabato si sono concluse con un tempo di 20'' inferiore rispetto al 2024. Vediamo quanto sarà veloce anche questa domenica.

GIRO 6. 1'44''450 per Kelso che batte il record della pista di Jerez per quanto riguarda la classe Moto3. Passo incredibile dell'australiano che è ormai in scia a Rueda e Piqueras.

GIRO 13. Piqueras passa Kelso, ma sembra essere troppo tardi per non far scappare Rueda. Anche perché il pilota della Red Bull KTM Ajo sale a 8 decimi di vantaggio sugli inseguitori.

GIRO 18. Due giri al termine con la lotta Kelso-Piqueras che continua per il 2° posto. Dietro Yamanaka che sta per essere ripreso da Fernandez e Guido Pini che sta girando meglio anche di Rueda in questo finale.

La Moto3 torna in pista per il Gran Premio di Spagna, appuntamento numero 5 del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Angel Piqueras Frinsa 67 2 Jose Antonio Rueda Red Bull KTM 66 3 Joel Kelso LevelUp 41 4 Adrian Fernandez Leopard 40 5 Matteo Bertelle LevelUp 40

1 José Antonio Rueda KTM 1:43.755 2 Joel Kelso Honda +0.287 3 David Muñoz KTM +0.410 4 Angel Piqueras KTM +0.425 5 Alvaro Carpe KTM +0.452 6 Ryusei Yamanaka KTM +0.492 7 Adrian Fernandez Honda +0.756 8 Jacob Roulstone KTM +0.769 9 Taiyo Furusato Honda +0.944 10 Valentin Perrone KTM +1.032 11 Vicente Perez KTM +1.093 12 Guido Pini KTM +1.166 13 Luca Lunetta Honda +1.300 14 Joel Esteban KTM +1.360 15 Ruché Moodley KTM +1.424 16 Dennis Foggia KTM +1.451