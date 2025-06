Assen, Luca Lunetta rompe il silenzio dopo l'incidente: "Poteva andare peggio". Alex Marquez operato, quando torna

Aggiornamenti sulle condizioni di Luca Lunetta e Alex Marquez dopo i terribili incidenti ad Assen e i rispettivi infortuni. Lunetta parla dal letto d'ospedale, Alex è stato operato. I tempi di recupero

Per loro Assen non è stata fortunata. Anzi. Luca Lunetta e Alex Marquez sono le due facce indolenzite e infortunate della stessa moneta. Al Gran Premio d’Olanda i due piloti sono stati vittime di due incidenti spettacolari quanto pericolosi che gli hanno non solo estromessi dalla gara, rispettivamente Moto3 e MotoGP, ma anche ko. Nel day after è tempo di leccarsi le ferite per entrambi. Da un ospedale all’altro entrambi sono pronti ad affrontare il recupero, breve o lungo che sia.

Come sta Lunetta dopo il terribile incidente in Moto3

Davvero notevole e pauroso l’incidente di Luca Lunetta durante il penultimo giro del Gran Premio d’Olanda di Moto3. Il romano del team Sic58 stava lottando per il podio quando però ha perso il controllo della sua moto all’ingresso dell’ultima chicane prima del traguardo, scivolando e venendo investito nel vero senso della parola dai piloti alle sue spalle, Furusato e Fernandez che gli sono passati sopra con la moto. Lunetta è stato condotto subito al vicino ospedale di Groningen dove gli è stata diagnosticata una frattura alla tibia della gamba destra

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lunetta parla dell’incidente:

Il giovane pilota romano, 19enne, nella notte ha scritto un messaggio su Instagram con tanto di selfie dall’ospedale di Groningen dove si trova ricoverato e sotto osservazione in predicato di essere operato, se non in Olanda, al rientro in Italia: “A volte le gare sanno essere davvero crudeli. La fortuna in questo momento non gira dalla mia parte, ma uscire dall’incidente di oggi con “solo” una frattura pluriframmentaria alla gamba è comunque il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere”.

Fonte: Instagram

Lunetta ha poi voluto ringraziare tutti coloro che si sono spesi per lui dopo l’incidente, sia dal punto di vista fisico e materiale ma anche solo morale e psicologico: “Voglio ringraziare di cuore il team per tutto il lavoro svolto durante il weekend, la mia famiglia, tutte le persone che lavorano con me, tutti quelli che mi hanno scritto messaggi, i marshall in pista e i medici del circuito, che sono stati davvero impeccabili. Torneremo più forti di prima”.

Alex Marquez operato a Madrid

Come detto Assen è stata amara e dolorosa anche per Alex Marquez. Il fratello di Marc durante il sesto giro della gara delle MotoGP è caduto in curva 5 dopo un leggero contatto, con la Ktm di Pedro Acosta con cui era in lotta, nel quale si è tirata la leva del freno della sua Ducati, facendolo finire ruote all’aria in maniera abbastanza rovinosa.

Il pilota spagnolo una volta appurata la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra, è immediatamente volato a Madrid per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Che secondo la comunicazione del Team Gresini è perfettamente riuscito:

“L’intervento chirurgico per la frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra è stato completato con successo. Ulteriori aggiornamenti sul recupero di Alex Marquez seguiranno nei prossimi giorni”

Quando rientra Alex Marquez: Sachsenring a rischio come la corsa al mondiale

A questo punto è corsa contro il tempo per il fratello di Marc Marquez. All’orizzonte c’è una sosta di una settimana dopo il back to back Italia-Olanda. Ma al Sachsenring si corre già tra dieci giorni. Basteranno per il pieno recupero di Alex. Ieri il direttore sportivo del Gresini Racing, Michele Masini, sul sito ufficiale della MotoGP, è andato coi piedi per terra: “Non so come si sentirà tra dieci giorni. Dovremo vedere questa settimana, che sarà fondamentale. Non dobbiamo forzare”.

Certo un brutto inconveniente in quella che è di gran lunga la migliore stagione di Alex Marquez che è in piena lotta per il titolo col fratello Marc grazie alla sua regolarità che fino alla viglia dell’Olanda lo aveva tenuto a 40 punti dal fratellone nonostante la sequela di vittorie di Marc. Ora quei punti di ritardo sono schizzati a 68. E un forfait sarebbe davvero pesante specie con un Marc Marquez così implcabile.

Acosta in ospedale punto da un insetto

E siccome la regola del “non c’è due senza tre” è sempre valida, anche Pedro Acosta è finito in ospedale in Olanda. Ma stavolta gli incidenti e le cadute in gara non c’entrano nulla. Lo spagnolo del team Ktm, quarto in gara, è finito in ospedale, al Wilhelmina di Assen dopo essere stato punto da un insetto, vespa o ape, che gli ha causato una reazione allergica. Fortunatamente poco dopo tutti i sintomi sono scomparsi con Acosta che è già stato dimesso.