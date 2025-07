Paolini, che crollo contro Ito: a Montreal è irriconoscibile. Musetti ritrova il sorriso a Toronto. Giallo sul doppio misto agli US Open

La toscana crolla contro la giapponese Ito dando subito l’addio al torneo canadese, Musetti soffre ma riesce a portare a casa la prima vittoria dopo il Roland Garros

Jasmine Paolini in crisi profonda. L’azzurra, dopo aver deluso al Roland Garros e a Wimbledon, esce subito di scena anche a Montreal perdendo contro la giapponese Ito, un’avversaria decisamente alla sua portata. Avanza invece Lorenzo Musetti che soffre un set e poi riesce a battere l’australiano Duckworth nel Master di Toronto.

Musetti soffre solo un set

Una vittoria per scacciare via i dubbi dopo l’infortunio. Lorenzo Musetti non ha un rapporto “privilegiato” con il cemento. Il toscano non ha mai fatto mistero di trovarsi più a suo agio sulla terra rossa e sull’erba, e se a questo si aggiungono le difficoltà di un problema fisico che lo ha fermato nel corso degli ultimi mesi, i dubbi sul debutto a Toronto aumentavano esponenzialmente. Ma il toscano nel primo set è capace di soffrire, di essere paziente anche di sprecare qualche opportunità di troppo prima di strappare il servizio all’australiano Duckworth e conquistare il parziale.

E’ il momento che di fatto cambia la partita con Musetti che ritrova tutte le sue certezze nel secondo set, strappa subito il servizio all’australiano ma soprattutto alza il livello del suo gioco. Duckworth non può reggere il ritmo e finisce per capitolare nettamente per 6-1. Nel prossimo turno per Musetti ci sarà la sfida con lo statunitense Michelsen.

Paolini, che crollo: Ito la rimonta

Mettersi alle spalle le delusioni di Roland Garros e Wimbledon: Jasmine Paolini torna in campo a Montreal per provare a dare una scossa a questa seconda parte della sua stagione. La toscana sperava sicuramente di fare meglio nei due slam europei ma un po’ di problemi fisici e forse anche un’instabilità nel suo team hanno avuto senza dubbio un peso sui risultati. Sul cemento canadese dopo un ottimo primo set vinto abbastanza agevolmente 6-2, Jas sembra tornare a soffrire dei dubbi che hanno travolto il suo gioco negli ultimi mesi. Cala vistosamente alla distanza e permette alla giapponese Ito di rimettere tutto in discussione e mandare il match al terzo.

Invece di reagire e alzare il suo livello di gioco, Paolini comincia a entrare in una strana spirale con la sua avversaria con il match che va avanti di break e controbreak con la toscana che però sembra in totale confusione. Reagisce, si porta avanti ma i troppi error gratuiti continuano a perseguitarla e alla fine cede al tiebreak.

US Open, il doppio misto Paolini-Musetti si tinge di giallo

Gli US Open hanno comunicato 14 delle 16 coppie che si contenderanno il titolo nel torneo di doppio misto con la nuova formula adottata dal torneo che tanto ha fatto discutere. Alcuni nomi erano erano già stati comunicati in precedenza, altri risultano a sorpresa come la coppia formata da Paula Badosa e Jack Draper, con la spagnola che lascia da parte il fidanzato Stefanos Tsitsipas (alimentando le voci di una possibile separazione) e fa squadra con il britannico. Non ci saranno invece Aryna Sabalenka e Grigor Dimitrov con il bulgaro che ha annunciato oggi il forfait dallo slam dopo l’infortunio subito nel corso degli US Open.

Per l’Italia è confermata la presenza in tabellone di Jannik Sinner con la statunitense Emma Navarro, mentre una wild card è stata assegnata alla coppia Vavassori-Errani che difende il titolo conquistato lo scorso anno. Wild card anche per la leggendaria Venus Williams che giocherà insieme al connazionale Reilly Opelka. Manca all’appello invece la coppia formata da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti con i due che avrebbero diritto a partecipare all’evento in base alla loro classifica ma che in questa prima lista sono misteriosamente spariti. Una situazione strana visto che proprio a Toronto, Musetti si era detto entusiasta della possibilità di giocare con Jas.