Jasmine Paolini si affida a Federico Gaio, chi è il nuovo coach: 124 come best ranking, il tifo per la Juve e quell’incrocio con Sinner

La tennista toscana ha deciso di affidarsi almeno per la tournée americana all’ex giocatore di Faenza: “Mi seguirà fino agli US Open”. Jas prova la risalita a Montreal

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jasmine Paolini svela i suoi piani almeno per i prossimi mesi. La tennista azzurra ha vissuto dei mesi non semplicissimi in singolare nonostante la bella vittoria agli Internazionali di Roma. La classifica è peggiorata ma soprattutto c’è stata grande instabilità nel suo team dopo l’addio a Renzo Furlan. E ora decide di affidarsi a Federico Gaio.

La scelta Federico Gaio

Jasmine Paolini ha deciso di affidarsi a Federico Gaio come nuovo allenatore, non si tratta di una scelta definitiva ma solo di un aiuto dopo la separazione da Marc Lopez, una collaborazione che in realtà è durata molto poco. L’ex tennista romano sarà al fianco di Jas per la tournée nordamericana, a cominciare dal torneo di Montreal per finire con gli US Open, poi si vedrà: “Sono qua con Federico Gaio che mi dirà una mano anche a Cincinnati e US Open. Ovviamente mi sto guardando attorno e con il mio team stiamo cercando di organizzarci al meglio, vedremo cosa ci riserverà il futuro”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Federico Gaio

L’addio al tennis giocato non è mai stato ufficializzato ma il passaggio di Federico Gaio dal campo a un ruolo diverso è venuto in maniera graduale nel corso degli ultimi mesi. Il primo compito è stato dietro la scrivania visto che lo scorso maggio ha fatto da vicedirettore del Challenger di Torino, uno dei tornei più apprezzati anche come preparazione per il Roland Garros. Un carriera da “minors” per il romano, nessun titolo vinto a livello ATP e un best ranking da numero 124 del mondo. Gli amici lo hanno soprannominato il “Bomber” di Faenza per il suo fisico statuario da attaccante da area di rigore. La passione per il tennis ma anche quella per il calcio con la passione per la Juventus. Nel 2019 finisce anche lui sotto i colpi di Jannik Sinner, l’altoatesino appena 18enne lo batte nettamente ai quarti del torneo di Ortisei: “Ho visto subito che era un fenomeno”, ammetterlo poi Federico.

L’impegno a Montreal

Ora però per Jasmine Paolini c’è da concentrarsi sugli impegni nordamericani a cominciare dal torneo di Montreal (dove sfida la giapponese Aoi Ito, ndr) e provare a rimettere insieme una classifica che dopo Roland Garros e Wimbledon ha subito un netto passo indietro: “Sto cercando di adattarmi ai campi e alla condizioni. Ora devo cercare di concentrarmi solo su me stessa. Il problema al ginocchio è una cosa che mi porto litro da tempo ma questi giorni sembra andare meglio. L’obiettivo? Vorrei giocare di nuovo le Finals, sarebbe incredibile”.