Milan, Adani ma sei davvero tu? "Allegri si riprenderà ruolo da vincente, Modric patrimonio dell'Unesco"

A Viva el Futbol l'ex difensore cancella anni di critiche e polemiche e si dice convinto che l'allenatore livornese farà bene grazie anche a Modric

Sentire Adani che parla bene di Allegri era un’esperienza che mancava da tempo. Le frecciate dell’ex difensore nei confronti del tecnico livornese nel corso degli anni erano diventate un appuntamento fisso. I ricorsi frequenti a “padre tempo”, le battute sagaci, le polemiche: tutto apparentemente dimenticato a sentirlo parlare nell’ultima puntata di Viva El Futbol, nella versione short estiva.

Per Adani Allegri può dare molto al Milan

Adani spiazza tutti dicendo: “Io penso che Allegri possa dare molto al Milan, è una chiamata interessante. Può piacere o non piacere, ma nei suoi pensieri è credibile. Penso che sia un gran colpo: probabilmente tanti si chiederanno quale sarà l’analisi sul suo ritorno, chi è favorevole, chi è contro. Tanti in maniera legittima potrebbero chiedersi: un allenatore vincente che però negli ultimi 6 anni è stato fermo per 3 anni e per gli altri 3 è stato lontano dallo scudetto, anzi mai competitivo cosa potrà dare? Perché vincenti si è sempre, lo si deve confermare e 6 anni sono tanti.

Ad ogni modo Max pensa calcio e allena riuscendo a creare una connessione col suo gruppo che è innegabile sia efficace, sia molto fidelizzante. Il gruppo di lavoro riconosce in Allegri una guida, poi dopo c’è da andare dentro alle pieghe più profonde e si possono avere dei dubbi sul fatto che il Milan sia pronto o meno dato ciò che ha fatto l’anno scorso ma è lì che entra Allegri.»

Ritorno al passato

L’ex difensore, oggi opinionista Rai, spiega: «Allegri sa che l’ultimo triennio fatto alla Juve non è sufficiente. Nell’anno senza coppe è arrivato a 23 punti dal Milan campione, pensate se fosse successo a Conte l’anno scorso… L’allenatore, per quanto si mostri gioviale e leggero, distaccato o con una comunicazione fatta a tenere un po’ lo spirito sempre rilassato, sa benissimo che questo per lui è un test definitivo sulla sua storia, lui deve per forza riprendere da 6 anni fa, deve tornare a quel livello. Credo che lui dentro stia covando una sorta di rinnovamento, una sorta di applicazione, di ferocia agonistica a modo suo, ovviamente esternandolo e condivindendolo a modo suo, secondo la sua natura.

Negli stralci di conferenza che mi hanno mandato, ho sentito che parlava di lavoro, non lo aveva mai fatto o molto raramente e nessuno lo ha sottolineato. Allegri a modo suo nel comunicare ci ha dato qualche spunto di calcio, mentre prima preferiva passare quella mezz’ora chiacchierando come tra amici. Sa di dover capitalizzare da subito, porta un’attitudine a ritornare quello di una volta. Non può essere contento, al di là di come viene dipinto fuori. Ricordiamo che Allegri è perfetto per l’Italia, viene considerato fondamentale ed è molto adatto al modo in cui comunichiamo. Ma sa troppo bene che un vincente deve confermarsi sempre. Conosce il gioco e le dinamiche di spogliatoio ed è arrivato il momento di riprendersi quello che troppo tempo fa ha lasciato».

Modric patrimonio dell’Unesco

Adani elogia anche l’acquisto di Ricci ma si sofferma in particolare su Modric: “Modric non ha bisogno di intermediari, la sua storia sta alla storia del Milan, lo accolgo come una benedizione, potrei commuovermi la prima volta in cui toccherà la palla d’esterno, è un patrimonio dell’Unesco, è vita, quando l’estetica arriva a tutti vuol dire che c’è Luca Modric, che è la bellezza che ritorna. Basterebbe solo questo per ricollocare il Milan in alto non solo in classifica ma nei cuori”.