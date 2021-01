Max Allegri senza panchina: la frecciata di Daniele Adani

Massimiliano Allegri continua a restare senza panchina, a oltre un anno e mezzo dall’addio del tecnico toscano alla Juventus. Dopo l’anno sabbatico, dalla scorsa estate l’ex mister bianconero è stato accostato a più club, dal Paris Saint Germain al Real Madrid, a diversi club inglesi, ma alla fine tutte le trattative non sono andate in porto.

L’ultima occasione a sfumare in Francia, quando il Psg gli ha preferito Mauricio Pochettino: uno smacco per un allenatore che ha vinto 6 scudetti e 4 Coppe Italia, arrivando due volte in finale di Champions League, con un palmarés ben superiore a quello del tecnico argentino.

In collegamento con il canale Twitch di Christian Vieri, l’opinionista Sky Daniele Adani ha colto la palla al balzo, rinfocolando una vecchia polemica con l’allenatore toscano: “Perché i grandi club non lo scelgono? Non basta presentare un curriculum di vittorie. Ho capito che nel calcio moderno alle grandi squadre europee serve l’allenatore manager, quello che è in grado di modificare il volto della squadra anche da un punto di vista organizzativo”.

“Non è più importante essere giudicato solo un vincente o riuscire a vincere. Il calcio ha scelto che per allenare una grande squadra non basta più presentare le proprie credenziali, serve un modo di intendere il calcio”, le parole di Adani, in passato protagonista di diversi battibecchi proprio su questo tema con Allegri, che avevano aperto il dibattito tra giochisti e risultatisti.

OMNISPORT | 10-01-2021 17:32