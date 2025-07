Mourinho, altro sgarbo all'Inter: dopo la "gufata" sul Triplete, soffia Asensio ai nerazzurri

L'attacccante spagnolo non approderà alla corte di Chivu: ha infatti accettato le lusinghe orientali. Un rinforzo prezioso per Mou nel tentativo di spodestare il Galatasaray.

Anche la Turchia oggi è una rivale temibile per il calcio italiano. C’era un tempo in cui le nostre big facevano razzie in giro per il mondo portando nel Belpaese i migliori giocatori su piazza. Ma ormai anche chi non è più sulla cresta dell’onda, ci pensa bene prima di approdare nella nostra Serie A. Capita, infatti, che un Marco Asensio scelga di trasferirsi al Fenerbahce per abbracciare José Mourinho in barba alla proposta dell’Inter.

Asensio ha detto sì: va al Fenerbahce

Marco Asensio va al Fenerbahce. Non è un affare definito ma siamo a buon punto. Il centrocampista ci ha pensato bene poi ha deciso di accettare le lusinghe turche. Anche perché la proposta di ingaggio dei gialloblù è di quelle davvero irrinunciabili. Per la conclusione dell’affare mancano alcuni aspetti burocratici tra i canarini e il Paris Saint-Germain. Naturalmente i francesi in questi giorni sono impegnati con la preparazione della finale del Mondiale per Club.

Il giocatore era nel mirino dell’Inter

Insomma, altro sgarbo da parte di José Mourinho nei confronti della sua vecchia squadra. Dalle celebri frasi sul Triplete l’amore tra le parti sembra essere meno intenso di una volta. L’Inter aveva infatti effettuato qualche sondaggio per l’ex giocatore del Real Madrid con l’intento di regalarlo a Cristian Chivu. La questione non è stata poi approfondita in quanto i nerazzurri hanno avuto altre priorità da gestire. L’idea era quella di aggiungere un centrocampista di qualità alla rosa in modo tale da poter variare all’occorrenza anche verso un 3-4-1-2 o 3-4-2-1.

Se la Turchia sorpassa l’Italia…

Lo “scippo”, se così si può definire, non sarà un grande problema per i nerazzurri che ora concentreranno le proprie mira altrove. Quanto ad Asensio, dopo i 6 mesi trascorsi all’Aston Villa, arriva una nuova opportunità di carriera sebbene lontano dai campionati top ai quali era abituato. Dalla finale di Champions con la Juve a un ruolo da comprimario nel Real Madrid fino all’addio alla Casa Blanca. Oggi il 29enne spagnolo riparte dal Bosforo.

Lo ha voluto José Mourinho, nel tentativo di contrastare lo strapotere del Galatasaray che sta cercando a sua volta di definire l’acquisizione di Osimhen. Insomma, se la Turchia cresce l’Italia pallonara è invece un po’ in difficoltà. Arriveranno tempi migliori, con la speranza che la fuga dei talenti – ultimo Retegui – almeno per questa estate sia finita qui.