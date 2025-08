Pagelle Galatasaray-Lazio 2-2: doppietta dell'ex Serie A Torreira, Zaccagni vivo, Sanè opaco

I biancocelesti, dopo il pari contro il Fenerbahce di Mourinho, replicano una X anche contro i giallorossi: la cronaca del match e le pagelle

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

La Lazio non riesce a conquistare la Turchia e Al ‘Rams Park’ di Istanbul si ferma sul pari anche contro il Galatasaray, dopo l’1-1 contro il Fenerbahce di Mourinho. Una prestazione a tratti convincente contro una squadra nettamente più avanti nella preparazione, con i turchi pronti ad esordire in campionato la prossima settimana. Sarri, senza la rosa al completo e con zero mercato, mette in campo le sue idee e cerca di dare fiducia al suo undici. I biancocelesti per una fase del match soffrono e subiscono il vantaggio dell’ex Serie A Torreira, ma poi si fanno avanti con personalità e ribaltano tutto con l’autogol di Sanchez e il contropiede firmato Zaccagni. Sul più bello però il centrocampista uruguaiano trova l’angolino con un bel piazzato da fuori area.

Galatasaray-Lazio, le novità tattiche

Sarri schiera la Lazio con il suo solito 4-3-3, con qualche novità in più rispetto alla sfida contro il Fenerbahce. In porta va Mandas, nella linea a quattro a fare il centrale è Marusic, ancora Dele Bashiru come mezz’ala e classico tridente con Cancellieri al posto dell’indisponibile Isaksen. Nel Galatasaray i riflettori puntano tutti sul nuovo numero dieci: Sanè. In tribuna Zaniolo, ancora out Icardi dopo il grave infortunio dello scorso dicembre, mentre Morata è ormai separato in casa in attesa del possibile trasferimento al Como. Assente Osimhen (anche lui in tribuna), che ha svolto solo due allenamenti con i compagni. I turchi in campo con la coppia di mediani ex Serie A composta da Torreira e Lemina (ex Juve).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zaccagni non basta, altro pari Lazio. Torreira show

I primi istanti della partita sembrano più una sfida europea che un’amichevole, con i turchi molto aggressivi e la differenza di preparazione che si fa notare. A sbloccare il match ci pensa Torreira al 10′, che dagli sviluppi di un calcio d’angolo viene dimenticato in area e deve solo spingere il pallone in rete con la testa. I biancocelesti dopo una prima parte difficile, provano ad aumentare il possesso, con alcune giocate di Mandas a scatenare subito le ripartenze della Lazio, soprattutto dal lato di Tavares, ma senza creare chance nitide.

La squadra di Sarri ci crede e poco dopo la mezz’ora pareggia da calcio d’angolo: stacca bene Cancellieri e Davinson Sanchez è sfortunato a buttarsi la palla in rete. Al 40′ è Bardacki a sfiorare il gran gol con un sinistro dai venticinque metri, che Mandas disinnesca con una grande parata. Sul finire del primo tempo, la Lazio si rende pericolosa in contropiede e con un solo passaggio in verticale manda Dele-Bashiru a tu per tu con Guvenc, con Cancellieri solo in area, ma il nigeriano calcia e spreca tutto. Passa un minuto e i biancocelesti fanno copia e incolla: Castellanos lancia in profondità Cancellieri, che serve Zaccagni bravo a fare centro e a portare i suoi in vantaggio.

Nella ripresa girandola di cambi e ritmi più bassi. Le occasioni da gol sono veramente poche e l’episodio più significativo fino al 66′ sono i fischi a Guendouzi al momento del cambio. Pochi istanti dopo però si fa vedere Pedro che trasforma in oro un lancio dalla difesa con un stop elegante, poi salta il portiere e incredibilmente calcia fuori. Al 75′ quando la gara sembrava ormai piatta, Torreira pareggia i conti con un destro piazzato di prima dai venti metri. Un capolavoro dell’ex Fiorentina. A dieci minuti dalla fine Dia sorprende la difesa turca alle spalle, prende posizione in area e viene abbattuto, ma per l’arbitro è tutto buono. All’85’ Gila si addormenta ma Bardakci non ne approfitta. Uno svarione in costruzione nato da una giocata poco lucida di Provedel che certamente si sarà appuntato Sarri. L’ultimo squillo è di Pedro, che sfiora l’angolino con un destro a giro, prima del triplice fischio.

Top e flop del Galatasaray

Sara 6.5 – Ruba la scena anche a Sanè tra tunnel e belle giocate. È brasiliano e si vede.

– Ruba la scena anche a Sanè tra tunnel e belle giocate. Torreira 7.5 – In campo è quello che abbiamo apprezzato in Serie A, tanta corsa, sacrificio ed equilibrio. Ma con una grande novità: i gol. E anche belli.

– Sanè 6 – Era il grande atteso, ma non riesce ad incidere. Ci prova e ci riprova, è attivo, ma non decisivo.

– Era il grande atteso, ma non riesce ad incidere. Ci prova e ci riprova, è attivo, ma non decisivo. Sanchez 5 – Il suo autogol è sfortunato, ma è spesso disattento durante la partita. Non riesce ad attaccare bene la spina e la sua gara è come una lampadina intermittente, a tratti si spegne.

Top e flop della Lazio