Fenerbahce, Mourinho bollato: “Noioso, non beve e parla solo di calcio”. I turchi offrono portiere al Milan

Alta tensione al vertice del Fenerbahçe: scontro verbale tra Ali Koç e Aziz Yildirim, mentre Mourinho pianifica il futuro tra mercato e portieri

Atmosfera incandescente al consiglio supremo del Fenerbahce, dove lo scontro tra il presidente in carica Ali Koc e lo storico ex numero uno del club, Aziz Yildirim, ha acceso gli animi in maniera clamorosa. Oggetto del contendere, tra le righe, anche l’allenatore Jose Mourinho, al centro di un botta e risposta al vetriolo tra i due dirigenti.

Clima teso al Fenerbahce, “colpa” di Mourinho

Koc avrebbe risposto con tono deciso ad alcune insinuazioni di Yildirim, che avrebbe ironizzato sui suoi presunti incontri informali con il tecnico portoghese: “A quanto pare, avrei passato delle notti con Mourinho. Ma se lui non beve nemmeno! È la persona più noiosa del mondo fuori dal calcio, parla solo di calcio2, avrebbe dichiarato Koç davanti all’assemblea, visibilmente infastidito. La replica di Yildirim non si sarebbe fatta attendere, anzi avrebbe minacciato di rivelare dettagli compromettenti: “Guarda, se dicessi quello che mi hai detto su Mourinho, sarebbe molto maleducato! Non lasciarmi parlare!”. A quel punto, Koç lo avrebbe sfidato apertamente: “Ma parla, dì pure quello che vuoi”.

Il mercato: obiettivo Veljko Ilic per la porta

Sul fronte sportivo, il club continua a muoversi sul mercato, con particolare attenzione alla questione portiere. Dopo il mancato affondo per Cakır, capitano del Trabzonspor, il Fenerbahce ha messo gli occhi su una nuova promessa tra i pali: si tratta di Ilic, 22 anni, attualmente in forza all’FK TSC BaCka Topola, club serbo militante nella SuperLiga. L’idea del club turco è chiara: acquistare il cartellino del giovane estremo difensore – valutato circa un milione di euro più bonus e percentuali sulla futura rivendita – per poi lasciarlo in prestito in Serbia almeno fino alla fine dell’estate, in modo da consentirgli di maturare ulteriormente. Nella stagione passata, Ilic ha collezionato 41 presenze ufficiali con il club serbo, incassando 70 reti ma riuscendo a mantenere la porta inviolata in nove occasioni. Numeri che, pur non brillanti, evidenziano il suo potenziale.

Livakovic sul mercato: suggestione Milan

Nel frattempo, si complica il futuro di Dominik Livakovic. Il portiere croato, al momento fuori dalle rotazioni di Mourinho, sarebbe stato proposto al Milan dai suoi agenti. Una proposta da non sottovalutare dopo i recenti sfottò per Brown. Al momento non è chiaro se il club rossonero sia realmente interessato a formalizzare un’offerta, ma la porta resta aperta, soprattutto in caso di sviluppi sul fronte delle cessioni. Tra scintille dirigenziali e operazioni di mercato, il Fenerbahçe si conferma un cantiere aperto sotto la gestione del portoghese. E mentre lo Special One studia la rosa, i vertici del club dovranno fare subito pace per cercare di costruire una rosa vincente e dare filo da torcere al Galatasaray.