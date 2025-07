Milan, per Brown danno, beffa e sfottò: il Fenerbahce si fa gioco di Tare. Web in delirio

Archie Brown sfuma per i rossoneri. Il terzino inglese sposa il Fenerbahçe e il club turco punzecchia il Milan con uno sfottò sui social

‘Mamma li Turchi!’. Altro che Milan: Archie Brown è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il giovane terzino inglese, che sembrava a un passo dai rossoneri (per sostituire Theo Hernandez), ha scelto di unirsi alla squadra allenata da José Mourinho. Resta aperta la caccia a un nuovo esterno mancino, mentre il Fenerbahçe si gode l’acquisto e… lo sfottò sui social, diventato virale nei confronti del Diavolo. E, dopo l’ironia social dei turchi, arrivano anche le provocazioni dei tifosi del Milan che scatenano una bufera.

Sfottò Fenerbahce: atterraggio a Milano e “curva” in sottofondo

Sui social, il Fenerbahçe ha pubblicato un video ironico per celebrare l’arrivo del difensore ex Gent. Si vede Brown in viaggio su un jet privato, mentre una voce in italiano proveniente da una radio dice:

“Il giovane talento inglese è pronto a sbarcare in Italia, nella lista dei club interessati c’era anche il Fenerbahçe, ma alla fine la sua scelta sembra essere caduta su Milano.”

Cambio di rotta: “Archie Brown is in Istanbul”

Ma la scena cambia improvvisamente. Nel sottofondo, mentre si sente uno dei cori tipici della Curva Sud di San Siro, Brown (vestito in modo elegante) chiede di cambiare stazione radio e subito dopo parte l’annuncio clamoroso: “Archie Brown is in Istanbul.”

A quel punto, l’esterno inglese appare sorridente con indosso la maglia gialloblù del Fener, si vede il terzino che passa da un impasto per pizza al kebab. E la frittata è fatta.

La trattativa: Milan beffato sul finale dal Fenerbahce

Il Milan aveva tentato un inserimento in extremis per assicurarsi il terzino sinistro, complice la partenza di Theo Hernandez verso l’Al Hilal. Tuttavia, la proposta economica presentata al Gent non ha convinto il club belga. Nonostante ciò, Brown aveva inizialmente deciso di prendere tempo, sperando in un rilancio dei rossoneri.

Il Fenerbahçe, però, non ha atteso oltre. Il club turco è tornato alla carica nella notte tra venerdì e sabato e ha chiuso l’affare con decisione.

Mourinho accontentato: Brown firma triennale con opzione

Il trasferimento è stato formalizzato sabato, quando Brown è atterrato a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il Fenerbahçe ha versato al Gent una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro, mentre il giocatore ha firmato un contratto triennale con opzione fino al 2029, da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

La volontà di Mourinho di avere subito il giocatore a disposizione per l’inizio del ritiro, previsto per lunedì, ha pesato nella definizione rapida dell’accordo.

Il colpo di scena: la chiamata a Brown del presidente turco

A sbloccare definitivamente la situazione è stata una telefonata decisiva. Lo stesso Archie Brown ha raccontato: “L’accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe ed è cambiato tutto. La passione e la visione che mi ha trasmesso mi hanno aiutato a fare la scelta: sapevo di dover venire al Fener.”

Fondamentale, oltre al coinvolgimento diretto del presidente Ali Koç, anche il ruolo del direttore sportivo Devin Özek, lo stesso dirigente artefice del miracolo Bayer Leverkusen.

Tifosi rossoneri scatenati sui social contro il Fenerbahce

Ad accendere la miccia sui social è il giornalista Giovanni Capuano che reposta il video del club turco e commenta: “Nel video del Fenerbahce che sfotte il Milan per l’affare Archie Brown la figura peggiore, da piccolo club di provincia anche poco professionale, la fa il Fenerbache. Non il Milan. Almeno su questo siamo d’accordo?”

C’è poi chi scrive: “Cari turchi, ricordatevi il cappottone che vi abbiamo dato in Champions nel 2005 con il 4-0 andata e 3-1 al ritorno in casa…” E ancora: “Kebbabari siete veramente dei ciucci”.

Non si placano gli animi sul web: “Vi tornerà tutto indietro, state attenti.” C’è poi chi aggiunge: “Siete un club talmente inesistente che usate il Milan per farvi pubblicità.” Ed ancora: “AVETE ESAGERATO. Vi auguro un pesantissimo fallimento sportivo”.

Arrivano poi le repliche dei tifosi turchi. C’è chi scrive ai milanisti: “Non capisco perché i tifosi del Milan abbiano reagito così duramente a un video divertente. In Turchia, post del genere sono del tutto normali e ci piacciono. I tifosi del Milan hanno un complesso di inferiorità?

