Champions League, sorteggio preliminari: Mourinho rischia grosso, Benfica e Salisburgo tremano dopo il Mondiale

Ostacolo Feyenoord per il Fenerbahce dello Special One, che punta a centrare la qualificazione alla fase campionato. Per le aquile lusitane c'è il Nizza

Si è svolto, oggi, a Nyon il sorteggio del terzo turno di qualificazione della Champions League 2025/26. Gli occhi erano tutti puntati su due big in particolare che rischiano grosso: il Fenerbahce di José Mourinho e il Benfica, reduce dall’avventura americana del Mondiale per Club. Ecco tutti gli accoppiamenti: la strada verso la fase campionato è tracciata.

Champions League, ostacolo Feyenoord per Mourinho

Dopo aver perso il testa a testa col Galatasaray tra polemiche furibonde, veleni e accuse di razzismo, lo Special One è chiamato a giocarsi un posto in Champions attraverso le qualificazioni. Sulla strada del Fenerbahce c’è il Feyenoord, che la scorsa stagione ha eliminato il Milan ai playoff post fase campionato per poi essere estromesso agli ottavi della coppa più nobile del Vecchio Continente dall’Inter.

Il club di Istanbul si è già rinforzata col bizzoso attaccante colombiano Duran e il terzino sinistro Archie Brown, soffiato proprio al Milan, ma ora ha nel mirino Calhanoglu. Che Mourinho spera di soffiare al Gala. Gli olandesi, invece, hanno perso la stella Milambo e rischiano di perdere anche Paixao. Il primo atto andrà in scena a Rotterdam, il ritorno a Istanbul.

A rischio un’altra big: c’è il Nizza per il Benfica

Le aquile lusitane torneranno subito in campo dopo l’avventura al Mondiale per club che si è conclusa agli ottavi di finale col Chelsea, che ha poi vinto il trofeo. Rispetto ad altre squadre che hanno partecipato alla rassegna negli States, il Benfica è stato costretto a riprendere l’attività in anticipo per affrontare le qualificazioni in Champions contro il temibile Nizza.

La squadra di Bruno Lage, che ha ceduto il terzino Carreras al Real Madrid per 50 milioni, dovrà farsi trovare pronta contro la quarta forza dell’ultima Ligue 1: non sarà affatto facile arrivare in condizione al termine di un’annata mai così lunga.

Le altre partite in programma

Anche il Salisburgo ha preso parte al Mondiale e teme di pagarne le conseguenze in Europa. Gli austriaci scenderanno in campo contro i norvegesi del Bronn: la vincente del secondo turno preliminare se la vedrà con i belgi del Club Brugge, la squadra in cui milita l’oggetto del desiderio del Milan Jashari. Rangers e Panathinaikos si contendono un posto al terzo turno contro una Viktoria Plzen e Servette.

Champions League, gli accoppiamenti del terzo turno preliminare e le date:

Le gare d’andata si giocheranno il 5 e 6 agosto, mentre quelle di ritorno il 12 agosto. Gli orari delle gare saranno comunicati entro il 25 luglio.

Percorso Campioni:

RFS (Lva)/Malmoe (Sve)-Copenhagen (Dan)/Drita (Kos)

KuPS Kuopio (Fin)/Kairat Almaty (Kaz)-Slovan Bratislava (Svk)/Zrinjski (Bih)

Lech Poznan (Pol)/Breidablik (Isl)-Lincoln Red Imps (Gib)/Stella Rossa (Srb)

Rijeka (Cro)/Ludogorets (Bul)-Noah (Arm)/Ferencvaros (Hun)

Hamrun Spartans (Mlt)/Dinamo Kiev (Ukr)-Pafos (Cyp)/Maccabi Tel-Aviv (Isr)

Shkendija (Mkd)/FC Steaua Bucarest (Rom)-Shelbourne (Irl)/Qarabag (Aze)

Percorso Piazzate: