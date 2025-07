Champions League, cambia tutto dai quarti: niente sorteggio per chi gioca in casa e chi batte teste di serie ne prende il posto

Molte novità stabilite dall'Uefa per il massimo torneo continentale, che prende il via oggi con le prime sfide di qualificazione: tutte le date

L’anno scorso ci fu la rivoluzione del format con la Champions League allargata e la classifica unica ma anche quest’anno l’Uefa ha voluto adottare diverse novità per la più importante competizione continentale. Lo rivela Calcio e finanza che è entrata in possesso dei documenti ufficiali.

Cambia la fase a eliminazione diretta

La prima modifica riguarda l’alternanza casa-trasferta a partire dai quarti. Abolito il sorteggio, sarà il piazzamento finale nella “fase campionato” a determinare chi giocherà il ritorno fuori casa: «Le squadre teste di serie, ovvero quelle classificate dal 1° al 4° posto dopo la prima fase, disputeranno la gara di ritorno in casa nei quarti di finale, mentre le squadre classificate al 1° e 2° posto giocano in casa anche la gara di ritorno delle semifinali». Un esempio retroattivo può essere la semifinale Inter-Barcellona: i nerazzurri giocarono il ritorno al Meazza ma con le nuove regole, giacchè si piazzarono dietro agli spagnoli nella prima fase, avrebbero disputato in casa l’andata.

Premiata chi batte una testa di serie

C’è un’altra modifica importante che riguarda la fase a eliminazione diretta: «se una squadra testa di serie viene eliminata in un turno precedente, la squadra che l’ha eliminata assume la sua posizione nel tabellone (ossia, la posizione più alta ai fini del seeding non viene ricalcolata dopo ogni turno)». Ad esempio il PSG che ha eliminato il Liverpool agli ottavi di finale avrebbe ottenuto il posto numero 1 del tabellone visto che i Reds avevano chiuso la fase campionato in testa alla classifica generale.

Il format della competizione

La Champions League prende il via di fatto oggi con le prime sfide di qualificazione. Ventinove squadre si qualificano direttamente alla fase campionato, mentre gli ultimi sette posti sono assegnati tramite le qualificazioni che culminano con gli spareggi di agosto. Il turno di qualificazione al quale accedono le squadre dipende dal ranking per coefficienti. Tutte le sfide prevedono due partite.

Le date delle qualificazioni

Primo turno di qualificazione: 8/9 e 15/16 luglio 2025

Secondo turno di qualificazione: 22/23 e 29/30 luglio 2025

Terzo turno di qualificazione: 5/6 e 12 agosto 2025

Spareggi: 19/20 e 26/27 agosto 2025

Sorteggio Champions League – La fase campionato

Terminata la fase dedicata agli spareggi, le 36 squadre saranno pronte per essere sorteggiate nella fase campionato che durerà fino a gennaio 2026. In campo anche le quattro italiane qualificate: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Queste le date

Prima giornata: 16–18 settembre 2025 (giornata in esclusiva, con gare da martedì a giovedì)

Seconda giornata: 30 settembre–1° ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Ottava giornata: 28 gennaio 2026 (tutte le sfide in contemporanea)

Le date fino alla finale di Budapest

Si passerà poi alla fase a eliminazione diretta, che vedrà impegnate 24 squadre. Quelle classificate dal 1° all’8° posto entreranno in gioco agli ottavi, mentre dal 9° al 24° posto giocheranno i playoff. Di seguito, le date della fase a eliminazione diretta:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Le date dei sorteggi

Le varie fasi della competizione saranno intervallate dai sorteggi che determineranno l’avanzare della Champions League 2025/26. Di seguito tutte le date da luglio in avanti:

Terzo turno di qualificazione: 21 luglio 2025

Spareggi: 4 agosto 2025

Fase campionato: 28 agosto 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026