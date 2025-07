Napoli scaricato, Ndoye sceglie la Premier: ma Manna rischia anche un’altra sconfitta 

L’esterno svizzero ha dato priorità alla cessione in Premier League, il Nottingham al lavoro per trovare l’accordo col Bologna. Ma il d.s. può mancare anche l’acquisto di Juanlu

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli, finora dominatore del mercato in serie A, incassa la prima sconfitta: Dan Ndoye ha comunicato al Bologna che preferisce essere ceduto in Premier League, piuttosto che unirsi agli azzurri. Un problema per il d.s. Giovanni Manna, che rischia uno stop anche alla trattativa per Juanlu del Siviglia.

Ndoye scarica il Napoli: preferisce la Premier League

Sei colpi in entrata in meno di un mese di campagna acquisti hanno reso il Napoli la regina incontrastata del mercato della serie A. Oggi, però, i campioni d’Italia hanno dovuto incassare il loro primo vero no: è quello di Dan Ndoye che nonostante la corte serrata del d.s. Giovanni Manna ha comunicato al Bologna di voler essere ceduto in Premier League piuttosto che alla squadra di Antonio Conte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ndoye al Nottingham: operazione in chiusura

A riferire la notizia è Sky Sport, secondo cui dopo la scelta di Ndoye si sarebbero fatti più fitti i contatti tra il Bologna e il Nottingham Forest: il club britannico non è ancora arrivato a pareggiare l’offerta del Napoli, che ha sfondato il muro dei 40 milioni di euro, ma ha di fatto già raggiunto l’intesa con Ndoye. L’accordo tra le parti, insomma, potrebbe arrivare a breve: per l’esperto di mercato Fabrizio Romano le visite mediche potrebbero effettuarsi nelle prossime 24 ore.

Le alternative del Napoli

Non potendo più arrivare a Ndoye, è probabile che il Napoli acceleri per una delle alternative allo svizzero individuate nelle scorse settimane. Accanto al nome di Raheem Sterling, proposto dal Chelsea che deve accorciare il roster e alleggerire il monte ingaggi, è sempre vivo quello di Federico Chiesa, anche se nelle ultime ore in Inghilterra si è tornato a parlare dell’interesse del Napoli per Alejandro Garnacho, trequartista del Manchester United che fu vicinissimo al Napoli a gennaio.

Manna rischia anche con Juanlu

Il problema per il Napoli è che, dopo Ndoye, un altro obiettivo di mercato potrebbe sfumare a breve. Il Siviglia, infatti, sembra irremovibile circa la sua richiesta di 20 milioni di euro per Juanlu, esterno difensivo per cui Manna è arrivato a offrire circa 15 milioni (bonus compresi). Anzi, nelle ultime ore il club andaluso pare aver definitivamente tolto il giocatore dal mercato: lo dimostra la scelta di affidargli la maglia numero 16, quella appartenuta ad Antonio Puerta, capitano del club andaluso morto nel 2007 a soli 22 anni per un malore in campo. Una scelta simbolica che testimonia la voglia del Siviglia di non privarsi di uno dei talenti più interessanti prodotti dal calcio iberico negli ultimi anni.