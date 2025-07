Gp Belgio, Verstappen polemico per la bandiera rossa: "Decisione sciocca". Pirelli, Mario Isola: "Mai più full wet"

I due opinionisti di Sky Sport F1, Matteo Bobbi e Vicky Piria hanno criticato pesantemente le parole e gli errori di Lewis Hamilton in questo week end del Gran Premio del Belgio

Polemica a Spa per la decisione della direzione corsa di sospendere subito la procedura di partenza del Gp del Belgio dopo appena un giro dietro la Safety Car sotto la pioggia battente e su pista bagnata. A polemizzare, e chi se non lui, Max Verstappen che via radio ha criticato la decisione. In una Formula 1 che oramai non corre più sotto l’acqua, specie quando è molto bagnato.

Team Radio Verstappen: “Decisione sciocca”

Nemmeno un giro. Questa la decisione della direzione corsa che alle 15 dopo nemmeno un giro in regime di Safety Car sotto la pioggia battente e su pista molto bagnata, ha deciso di sospendere la procedura di partenza esponendo la bandiera rossa e fermando tutto per oltre un’ora. La partenza è stata poi fissata alle 16.20 dopo che aveva smesso di piovere, con alcuni tratti dove è comparso il sole.

Non è piaciuta questa decisione a Max Verstappen, che come molti, anche Lewis Hamilton, aveva optato per un assetto da bagnato e che sperava di poter guadagnare qualcosa da questa scelta: “Beh, è un po’ sciocca [la decisione di sospendere la procedura di partenza]. Cioè, dovresti fare solo qualche giro, santo cielo. Sono troppo prudenti, ora arriva la pioggia battente, e poi ci sarà un ritardo di 3 ore”.

Mario Isola: “Mai più full wet”

Intervistato da Sky Sport il responsabile della Pirelli, Mario Isola ha confermato le difficoltà di questa F1 a correre oramai col bagnato pieno utilizzando le full wet, le gomme da bagnato pieno che oramai non si vedono più da tempo immemore: “Credo che non le vedremo, anche a Silverstone è successa la stessa cosa, quando si tira tanto acqua e la visibilità cala parecchio la gara viene neutralizzata o fermata, e pensiamo che le full wet alzano davvero tanta acqua”.