F1 pagelle Sprint Belgio: Verstappen porta a scuola Piastri e Norris, che sorpasso Leclerc, Hamilton anonimo

Voti, pagelle, top e flop della Sprint del Gp del Belgio vinta da Verstappen su Piastri e Norris con Leclerc quarto ed Hamilton senza punti

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Fenomeno se ce n’è uno Max Verstappen che ci ha regalato l’ennesimo capolavoro vincendo la Sprint contro ogni pronostico battendo le McLaren, specie Piastri che era sembrato di un altro pianeta a Spa. Leclerc fa quello che può mentre Hamilton non si accende mai chiuso nel trenino drs, stessa sorte per Antonelli entrambi vittime degli errori di ieri in qualifica. Applausi a scena aperta per le Haas, Sainz e Hadjar.

Questo e molto altro nei nostri personalissimi “top e flop”, le nostre pagelle rigorosamente mini vista la gara breve, che anche quest’anno vi beccate per tutta la stagione, in salsa belga in pieno spirito delle Ardenne. C’è di peggio è vero ma anche di molto meglio.

F1, mini pagelle della Sprint del Gp del Belgio

George Russell (Mercedes) 4 : non pervenuto come i vari Hamilton e Antonelli ma soprattutto aver scaricato la colpa della qualifica deludente alla ghiaia buttata dentro dal compagno non gli rende onore.

: non pervenuto come i vari Hamilton e Antonelli ma soprattutto aver scaricato la colpa della qualifica deludente alla ghiaia buttata dentro dal compagno non gli rende onore. Max Verstappen (Red Bull) 10 : ha preso lo scuola bus, ci ha fatto salire i due piloti McLaren e li ha portati a scuola fermandosi dopo 15 giri alla “Bus Stop” per riconsegnarli alle rispettive famiglie. Una Masterclass per l’olandese volante. Nessuno come lui.

: ha preso lo scuola bus, ci ha fatto salire i due piloti McLaren e li ha portati a scuola fermandosi dopo 15 giri alla “Bus Stop” per riconsegnarli alle rispettive famiglie. Una Masterclass per l’olandese volante. Nessuno come lui. Lando Norris (McLaren) 6 : fa il compitini, rischiando pure la figuraccia dopo aver subito il sorpasso della Ferrari di Leclerc. Per il resto non si arrischia mai a tentare di passare il compagno, colpa del drs, forse anche di un atteggiamento spesso remissivo.

: fa il compitini, rischiando pure la figuraccia dopo aver subito il sorpasso della Ferrari di Leclerc. Per il resto non si arrischia mai a tentare di passare il compagno, colpa del drs, forse anche di un atteggiamento spesso remissivo. Oscar Piastri (Mercedes) 7 : alla fin fine porta a casa un 2° posto, guadagna un punto sul compagno in classifica. Certo gli brucerà aver perso il confronto con Verstappen avendo mezzo secondo nel piede, forse di più. E come diceva la Cortellesi, “c’è ancora domani”.

: alla fin fine porta a casa un 2° posto, guadagna un punto sul compagno in classifica. Certo gli brucerà aver perso il confronto con Verstappen avendo mezzo secondo nel piede, forse di più. E come diceva la Cortellesi, “c’è ancora domani”. Lewis Hamilton (Ferrari) 3 : paga l’errore di ieri nella qualifica, poi si infila in un trenino di drs dove non può nulla ma resta in difficoltà con questa SF-25, senza posteriore anche con la nuova sospensione. Chissà cosa avrà scritto in quel documento per il 2026…sicuramente avere una macchina migliore.

: paga l’errore di ieri nella qualifica, poi si infila in un trenino di drs dove non può nulla ma resta in difficoltà con questa SF-25, senza posteriore anche con la nuova sospensione. Chissà cosa avrà scritto in quel documento per il 2026…sicuramente avere una macchina migliore. Kimi Antonelli (Mercedes) 4 : vedi la motivazione di Hamilton, più o meno la stessa gara anonima. L’aggravante forse è che da parecchio tempo, Canada a parte, gli gira tutto male.

: vedi la motivazione di Hamilton, più o meno la stessa gara anonima. L’aggravante forse è che da parecchio tempo, Canada a parte, gli gira tutto male. Charles Leclerc (Ferrari) 8 : porta a casa il meglio che potesse, in qualifica e in gara. Regala un gran sorpasso all’esterno sulla McLaren, sogna il podio per 4 giri. Di più a Charles non si poteva chiedere.

: porta a casa il meglio che potesse, in qualifica e in gara. Regala un gran sorpasso all’esterno sulla McLaren, sogna il podio per 4 giri. Di più a Charles non si poteva chiedere. Ocon, Sainz, Bearman e Hadjar 8,5: si beccano i punticini che fanno bene alla classifica e al morale. Da applausi la doppia corsa dei due piloti Haas, specie Ocon che finisce 5°, primo dei non eletti con una top scuderia. Sainz si toglie la soddisfazione di fare meglio finalmente di Albon e Isaak che continua a fare bene dopo il trauma della retrocessione da Red Bull.

F1, calendario: doppia sosta, prossima gara Gp Belgio a Spa

Niente back to back stavolta. La F1 si ferma un attimo e si prende una breve sosta d’estate, a luglio, la prima. Il calendario del Mondiale 2025 offre due domeniche di break e poi a fine mese si riaccendono i motori, a quel punto sì per una doppietta, il Gran Premio del Belgio a Spa dal 25 al 27 luglio per poi andare in Ungheria a inizio agosto.