Calciomercato: per la Juve Hojlund l'alternativa a Kolo Muani, il Napoli stringe per Ndoye, Joao Felix da Ronaldo

Dal Milan ultimatum al Bruges per Jashari, il Torino sostituisce Milinkovic Savic con Israel, il Cagliari si fionda su Sebastiano Esposito

Ventisettesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Juve tra Kolo Muani e Hojlund

E’ sempre l’attacco il tallone d’Achille della Juventus. Con il caso Vlahovic che non si sblocca e con Nico Gonzalez che resta in stand-by in attesa di offerte valide, il club bianconero non ha perso le speranzae di riprendere dal Psg Kolo Muani, forte anche della volontà del giocatore. L’obiettivo del club parigino, però, è quello di cedere Kolo Muani a titolo definitivo per recuperare una parte dei 93 milioni di euro investiti nell’estate del 2023 per prelevarlo dall’Eintrach Francoforte.

La richiesta del ds Campos è di 50 milioni di euro, che però potrebbero scendere a 40: c’è anche la possibilità del prestito con obbligo, ma si parla comunque di cifre che la Juve non intende coprire mentre sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Manchester United. Qualora i Red Devils riuscissero a convincere l’attaccante francese, ecco che potrebbe aprirsi un’ulteriore pista per la Juventus, ovvero quella che porta a Rasmus Hojlund che potrebbe liberarsi in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan alza la posta per Jashari

Igli Tare esce allo scoperto sulla trattativa per portare Ardon Jashari al Milan: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto un’ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore – le parole del ds rossonero alla Gazzetta dello Sport -. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

Sul piatto ci sono circa 33,5 milioni di euro di parte fissa, più 2 o 3 di bonus aggiuntivi. Una cifra a cui ci si è potuti spingere anche grazie alla cessione di Emerson Royal al Flamengo. Giornate calde anche per un altro ex Milan: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nelle ultime ore avrebbe sorpassato il Benfica per l’acquisto di Joao Felix offrendo al Chelsea circa 50 milioni di euro.

Ndoye tra Bologna, Napoli e Nottingham

Ora è ufficiale: al Torino il sostituto in porta di Vanja Milinkovic-Savic, trasferitosi al Napoli, è Franco Israel, estremo difensore in arrivo dallo Sporting Lisbona. Gli azzurri intanto sono a caccia di altri colpi e non mollano la presa su Ndoye. Al Bologna verrà presentata una offerta leggermente modificata. Quota 40 è già stata superata ma c’è una novità: il Napoli è propenso a cedere agli emiliani anche una percentuale sulla futura rivendita. Esattamente il 15% se il calciatore venisse ceduto entro il 2027.

In corsa c’è sempre il Nottingham Forest ma non si può escludere un prolungamento con lo stesso Bologna che è propenso a rivedergli il contratto. Proprio per questo il ds Sartori non si è mai mosso dalla richiesta iniziale pari a 45 milioni di euro.

Sebastiano Esposito è destinato a lasciare l’Inter nelle prossime settimane. Nelle ultime ore, fa sapere Alfredo Pedullà, il Cagliari sarebbe tornato in pressing per la punta seguita anche da Parma e Fiorentina.