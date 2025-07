Juventus, Vlahovic ha le idee chiare: il like sul web dice tutto, il nuovo scenario

Il serbo mette e poi toglie un "mi piace" al post di Leao dopo la vittoria del Milan sul Liverpool: un indizio di mercato che fa felice i rossoneri

Un like birichino ha aperto un’importante discussione di mercato: Dusan Vlahovic strizza l’occhio al Milan, mette un “mi piace” sotto a un post di Rafa Leao dopo la vittoria dei rossoneri contro il Liverpool, poi lo toglie, ma il suo apprezzamento diventa un caso: il serbo ha le idee chiare, cosa dirà la Juventus?

Vlahovic e il like a Leao, indizio di mercato?

Nell’epoca dei social basta un like sotto a un post o a una foto su Instagram o su Facebook per innescare congetture e ipotesi, soprattutto durante il calciomercato. È capitato a Dusan Vlahovic, sempre più separato in casa con la Juventus, convinto che il suo futuro possa essere lontano da Torino, ma ancora in Italia, magari al Milan.

Alle voci circolate nell’ultimo periodo circa l’interesse dei rossoneri per l’attaccante serbo, si è aggiunto, in queste ore, il presunto, potenziale, gradimento del serbo per il Milan. Tutta “colpa” di un “mi piace” che Vlahovic ha messo sotto a un post di Rafa Leao, pubblicato per celebrare la vittoria contro il Liverpool (4-2 per i rossoneri, con il portoghese grande protagonista del match), salvo poi cancellarlo, nel goffo tentativo di eliminare le tracce. Inutilmente.

L’apprezzamento ha fatto il giro del web e può essere interpretato in tanti modi (uno in particolare, il gradimento al trasferimento al Milan) e lascia spazio a interrogativi sul futuro dell’attaccante, ai ferri corti e in scadenza con la Juventus, ma pagato a peso d’oro: 12 milioni di euro fino al prossimo 30 giugno.

Vlahovic al Milan, trattativa lunga e complicata

Che al Milan piaccia Vlahovic è fuori discussione. È uno dei nomi che Max Allegri ha proposto a Igli Tare per rinforzare l’attacco. Il tecnico livornese conosce bene l’ex Fiorentina, lo ha allenato e vorrebbe restituire al campionato italiano quel giocatore tanto ammirato in epoca viola, ma sbiadito nella sua esperienza alla Juventus.

La trattativa non è semplice, pesa l’ingaggio del serbo e anche la valutazione data dai bianconeri, che vorrebbero guadagnarci almeno 20 milioni dalla sua cessione. Il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 10-15 milioni di euro per il cartellino e presenterà all’entourage dell’attaccante un’offerta al ribasso, di circa 6-7 milioni di euro annui di ingaggio.

Vlahovic-Milan, altri contatti, ma…

Due condizioni che frenano, al momento, l’operazione, destinata a concludersi – nel migliore dei casi – soltanto nella seconda metà di agosto. Nelle ultime ore, secondo quanto affermato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, la dirigenza rossonera ha parlato nuovamente con l’agente di Vlahovic, per provare a incastrare i tasselli di un mosaico complicato.

Quel che è certo è che Vlahovic non rinnoverà con la Juventus. Naufragato il tentativo bianconero di allungare il contratto spalmando l’ingaggio su altri due anni, l’attaccante si avvia all’addio, subito o comunque a fine stagione, consapevole di rischiare, in caso di “niet” al Milan e agli altri estimatori (c’è anche il Fenerbahce sulle sue tracce), una stagione ai margini. A muovere i fili dietro le quinte è Allegri, che già pregusta un tandem d’attacco potenzialmente importante formato dal serbo e da Gimenez.