Vlahovic al Milan si può fare, lui si sente come Benzema: la Juventus ci sta ma non se ne pentirà?

Il serbo è in vendita, il Milan proverà a prenderlo, ma pesano i 12 milioni di ingaggio. Intanto posta una foto di Benzema: il paragone non regge

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Il Milan vuole regalare Dusan Vlahovic ad Allegri, ma l’ingaggio del serbo frena per ora le intenzioni rossonere. Se ne riparlerà ad agosto. Intanto l’attaccante, sempre più ai ferri corti con la Juventus, sui social si paragona a Benzema.

Vlahovic al Milan? Se ne riparla ad agosto

L’attaccante da affiancare a Gimenez è Dusan Vlahovic. Il Milan ha deciso: aspetterà il momento giusto per sferrare l’assalto al serbo messo sul mercato dalla Juventus. Finora c’è stato solo un timido corteggiamento dei rossoneri, di offerte vere e proprie nemmeno l’ombra, ma la base su cui trattare è ormai nota: il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per il cartellino, la Juventus ne chiede 20.

Ma è l’ingaggio l’ostacolo più complicato da aggirare. Il serbo percepisce 12 milioni di euro a fine stagione. Una cifra enorme per le casse juventine e per quelle rossonere. Sarà dura trattare con l’agente dell’attaccante, difficile se non impossibile che accetti un’offerta al ribasso (circa 6 milioni di euro).

Se ne riparlerà il mese prossimo, quel che è certo è che sia la Juventus, che il Milan, portando a termine il trasferimento di Vlahovic risolverebbero i rispettivi problemi: i bianconeri si libererebbero di un calciatore scontento e costoso, che ha da poco risposto picche al rinnovo del contratto a cifre abbassate; il Milan prenderebbe il “numero 9” richiesto da Allegri, presentandosi ai nastri di partenza del campionato con una coppia-gol potenzialmente affidabile: il serbo con Gimenez.

Vlahovic al Milan, Thiaw nella trattativa?

Nell’operazione, per ammorbidire la spesa, i rossoneri potrebbero inserire Thiaw, obiettivo di mercato della Juventus in caso di cessione di Rugani, oppure Pavlovic, altro profilo cercato dalle parti di Torino. Prima, però, il Milan dovrà cedere Jovic.

Vlahovic è sul mercato, dunque, ma di offerte la Juventus non ne ha ancora ricevute. Il colmo per un attaccante di 25 anni, pagato 80 milioni di euro nel gennaio del 2022, ricoperto d’oro con uno stipendio al rialzo e ora messo alla porta, superato nelle gerarchie prima da Kolo Muani e ora da Jonathan David.

Vlahovic e il paragone social con Benzema

La Juventus non ne può più di Vlahovic, inutile girarci intorno e non avrebbe paura di pentirsi spedendolo al Milan: le trattative per il rinnovo sono naufragate, quelle per la cessione stentano a decollare. Mentre il Milan rimane alla finestra, il serbo continua a far parlare di sé sui social. In una storia sul suo profilo Instagram, Vlahovic ha postato la foto di Karim Benzema, ai tempi in cui militava nel Lione. Lo fece già nel dicembre scorso, per motivarsi prima del ritorno in campo dopo l’infortunio. Per TuttoSport il messaggio è chiaro: Benzema è il riferimento di Vlahovic, lui che fu promessa del calcio europeo diventato fuoriclasse consacrato con tanto di pallone d’oro vinto nel 2022.

Sempre TuttoSport spiega che Vlahovic abbia voluto rivelare “il desiderio di lasciarsi alle spalle la tappa bianconera, oggi vissuta con un passaggio intermedio prima di una consacrazione assoluta”. Fosse davvero così, il serbo non avrebbe utilizzato giri di parole, paragonandosi a un attaccante che, già ai tempi del Lione, viaggiava a ritmi serrati verso una carriera formidabile e il Real Madrid, mentre Vlahovic già arranca tra panchine e rifiuti.

Un paragone che non regge affatto e riporta alla memoria quello con Haaland, tirato in ballo in un’intervista rilasciata durante l’esperienza alla Fiorentina: “Lui è più veloce di me, per il resto ce la giochiamo”, disse il serbo, toppando in pieno la previsione.