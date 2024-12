Juventus, Vlahovic cita Benzema sui social in vista del rientro e scatena i tifosi 

Il centravanti ha rilanciato su Instagram un post dell’attaccante francese, suo grande idolo, facendo capire di essere pronto a tornare a segnare: ma sul web piovono critiche

L’istinto per il gol sembra essere la dote più importante per un centravanti secondo Dusan Vlahovic: questo il messaggio che il serbo pare voler lanciare condividendo un post su Instagram di Karim Benzema, suo grande idolo. La citazione, però, non è piaciuta a tutti i tifosi della Juventus.

Juventus, Vlahovic pronto a tornare in campo

Dopo le assenze con Milan, Aston Villa e Lecce – tutte terminate in pareggio e con un solo gol segnato dalla Juventus – Dusan Vlahovic è pronto a tornare in campo. L’attaccante serbo è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione di Thiago Motta per la gara di sabato all’Allianz Stadium contro il Bologna: l’obiettivo è tornare anche a segnare e a trascinare la Juventus, dato che a Vlahovic il gol manca dall’1-1 al Lille dello scorso 5 novembre, mentre in campionato l’ultima rete del serbo risale addirittura al 27 ottobre, nel 4-4 contro l’Inter a San Siro.

Juventus, Vlahovic cita Benzema su Instagram

Per motivarsi in vista del rientro Vlahovic ha rilanciato tra le proprie storie Instagram un post di Karim Benzema, da sempre uno dei grandi idoli del serbo. L’immagine vede Benzema accanto a un ghepardo, accompagnato dalla frase “L’istinto è l’unica cosa reale”: una combinazione che richiama l’istinto del predatore e quindi, sul campo da gioco, quello del vero attaccante per il gol. Non a caso Vlahovic aggiunge alla sua storia “Neuf”, “Nove” in francese, il numero per eccellenza del centravanti.

Juventus, la reazione dei tifosi alla storia di Vlahovic

Con la citazione di Benzema, insomma, Vlahovic sembra volersi auto-motivare: Karim “The Dream” rappresenta da sempre un’ispirazione per il serbo, che dunque si augura di ritrovare al più presto l’istinto del killer da area di rigore. La scelta, però, non sembra aver particolarmente colpito i tifosi della Juventus, che sui social hanno criticato Vlahovic, ricordandogli il suo lungo digiuno in fatto di gol.

“Vlahovic e Benzema non dovrebbero stare neanche nella stessa frase”, attacca Riccardo su X. Ancora più duro Giovanni su Facebook: “Più che l’istinto da predatore, Vlahovic ha l’istinto dell’impiegato: il 27 di ogni mese, istintivamente, controlla il conto corrente”. “Credo che il centravanti predatore metta la palla in rete se la porta è vuota”, aggiunge Luigi. “Di istinto nelle ultime gare ne ha mostrato poco, speriamo che si riprenda”, il commento di Mavva. AJC difende invece il serbo: “Vlahovic è indispensabile per la Juventus, anche se non è l’attaccante ideale di Thiago Motta: che sia Benzema o no, meglio averlo in campo”.