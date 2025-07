Wimbledon, la semifinale tra Sabalenka e Anisimova interrotta per un malore di uno spettatore: il gesto di Aryna

La semifinale tra Aryna Sabalenka e la statunitense Anisimova è stato interrotta nel corso del primo set per un malore di uno spettatore che stava seguendo il match: la bielorussa da applausi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Match sospeso a Wimbledon per un malore sugli spalti. Non è la prima volta che succede nel corso dello slam inglese che come tutta Europa è vittima delle altissime temperature. Ed è avvenuto anche in occasione della semifinale del torneo femminile tra Sabalenka e Anisimova.

L’interruzione in un momento chiave

E’ un momento molto delicato del match, tantissimi gli spettatori sul Centrale di Wimbledon in un’ora molto calda del giorno. Anisimova, rivelazione del torneo, è in vantaggio per 3-2 con Sabalenka al servizio. La bielorussa ha appena salvato una palla break con tanto di gesto un po’ disperato della sua avversaria, e mentre si accinge al servizio sul 40 pari si accorge di un problema sugli spalti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gesto di Sabalenka

Aryna Sabalenka, una delle più amate dal pubblico, capisce subito che si tratta del malore di uno spettatore e corre subito verso la sua panchina per andare a prendere una bottiglia d’acqua e un asciugamano da passare alla persona in difficoltà. Il pubblico del Centrale non può fare a meno di sottolineare il gesto della numero 1 del mondo con un applauso. L’atleta bielorussa sembra molto colpita da quello che sta avvenendo, addirittura si accorge della situazione particolare prima che lo faccia il giudice di sedia, che sembra metterci qualche secondo per fare il punto della situazione. Dopo un attimo di incertezza, entrambe le atlete vengono richiamate in panchina. Sabalenka chiede al giudice di sedia se può fare qualcosa per la persona in difficoltà magari offrendo una banana o qualcosa del genere. La paura per lo spettatore, che lascia anche il pubblico senza parole, prò svanisce nel giro di pochi minuti con le due atlete che possono riprendere a giocare e Sabalenka che tiene il suo turno al servizio vincendo i due punti successivi.

La nuova interruzione

Il match viene interrotto una seconda volta alla fine dell’ottavo gioco, ancora sul punteggio di parità. Nelle prime file del campo la situazione continua a essere piuttosto delicata, degli Stewart arrivano a coprire i tifosi coinvolti con degli ombrelli per provare a mitigare le temperature altissime nelle ore più calde di Londra. E ancora una volta Sabalenka interviene fornendo il suo contributo con una borraccia d’acqua. E se di solito si dice che le buone azioni vengoo ricompensate, non è il caso della bielorussa che finisce per perdere il primo set con il punteggio di 6-4.

Wimbledon: i risultati del torneo femminile