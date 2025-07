Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 7 luglio 2025, Swiatek in crescita mentre rischia tonfo Paolini. Kalinskaya giù

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata al 30 giugno 2025, peer effetto di Wimbledon ma per Jasmine si pone già il caso di interrogarsi

Archiviata la prima settimana di Wimbledon 2025, la queen del tennis mondiale, Aryna Sabalenka si conferma alla guida del ranking WTA, per via della classifica cristallizzata di lunedì 7 luglio 2025. Come prevedibile, la tigre bielorussa tiene a debita distanza la statunitense Coco Gauff la quale difende il tesoretto conquistato con il Roland Garros e il suo best ranking. Jessica Pegula al 3° posto, ma va registrata soprattutto la risalita di Iga Swiatek e il netto miglioramento che la avvicina al suo tennis migliore.

Non sorride affatto Jasmine Paolini che, posta la classifica “congelata”, paga questa uscita da Wimbledon. La cinese Zheng (sua diretta avversaria in classifica) rimane questa settimana ancora dietro all’azzurra a una manciata di punti.

Classifica WTA 7 luglio 2025: Sabalenka regina, è 1°

Confermatissima, alla testa della classifica WTA, Sabalenka che difende il vantaggio accumulato rispetto alla diretta antagonista in questa fase dell’edizione 2025 di Wimbledon che tutto vede e tutto decide anche in termini di Top10.

Aryna, per la 38esima settimana consecutiva (la 46esima complessiva: era già stata al vertice dall’11 settembre al 5 novembre 2023), si trova con merito alla guida delle migliori tenniste in attesa dell’aggiornamento post torneo che già in qualche modo conferma l’andamento lento della nostra Paolini.

La tigre bielorussa mantiene un vantaggio importante sulla vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, con una differenza di 3.741 punti che impressiona contro i tre punti, appena, tra l’azzurra e Zheng. Sul terzo gradino del podio c’è la connazionale Jessica Pegula (primato personale confermato).

Importante notifica da inserire riguarda, però, la polacca Iga Swiatek che è ovviamente alla 4° posizione ma promette un grande scatto. Jasmine Paolini, invece, accusa e con la situazione attuale perde punti contro Qinwen Zheng. Stabile, la 18enne russa Mirra Andreeva, mentre Keys scivola in 8° con due posti in meno. Nessuna variazione per Badosa e Navarro che chiudono, per ora, la Top10.

Paolini post Wimbledon

Fin da oggi, pur consapevoli della classifica congelata, c’è da interrogarsi sui risultati di Paolini che aveva pure entusiasmato a Roma. Invece, con questa uscita di scena da Wimbledon, Jasmine scivolerà virtualmente all’ottavo posto superata da Qinwen Zheng, Mirra Andreeva, Keys e Amanda Anisimova.

L‘altalena anche emotiva a cui accennavamo la scorsa settimana e che oggi pone nuovi interrogativi e una probabile nostalgia di Renzo Furlan.

La risalita di Iga Swiatek

Non abbiamo ammirato, fino ad ora, il suo miglior tennis e ne ha approfittato Sabalenka che ha macinato punti su punti per allontanarla, riuscendoci. Iga Swiatek, che aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive) dopo un accordo per una vicenda simile ma non identica a Sinner, sta recuperando fiducia e ranking grazie alla finale a Bad Homburg e un buon Wimbledon fino adesso.

Adesso occupa una 4° posizione più congeniale al suo talento, ma non è certo quel posto al sole che merita. Da Iga ci possiamo attendere di più.

Top 10 del 7 giugno 2025, Paolini ancora 5°

Situazione invariata per via del torneo in corso a Londra, Jasmine Paolini è anocra 5° ma per poco come abbiamo spiegato. La classifica WTA ai massimi vertici è confermata nella Top 3, ma non certo nelle posizioni a seguire tranne rare eccezioni. Ecco l’ultimo ranking effettivo aggiornato di fatto al 30 giugno 2025:

Aryna Sabalenka 11640 Coco Gauff 7899 Jessica Pegula 6483 Iga Swiatek 4943 Jasmine Paolini 4806 Quinwen Zheng 4803 Mirra Andreeva 4743 Madison Keys 4484 Paula Badosa 3684 Emma Navarro 3610

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya sprofonda

Crollo fuori dalla Top 30, tonfo alquanto annunciato, per Anna Kalinskaya che non trova più la forma e la continuità che la aveva premiata nella passata stagione

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

In estrema sintesi, Anna è crollata perdendo quei punti che la scorsa stagione aveva guadagnato grazie a performance davvero esaltanti e al di sopra degli standard attuali, senza alcun dubbio o timore.

Con i punti in scadenza e non paragonabili a quelli guadagnati fino a questo momento, la tennista russa si ritrova in questa parte bassa della classifica WTA come la scorsa settimana.