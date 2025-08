Juventus: segnali di David, gol di Vlahovic ma troppe ombre e Koopmeiners è già bocciato

Primi verdetti dopo la deludente amichevole con la Reggiana, Conceicao il migliore, Bremer in crescita ma il popolo bianconero è pessimista

Due squadre totalmente diversi nei due tempi, qualche spunto positivo dei nuovi (s’è visto anche Joao Mario) ma ancora tante cose da limare per la Juventus che non è andata oltre il pari per 2-2, rimontando due volte, nella sua prima amichevole contro la Reggiana alla Continassa. Presto per dare giudizi ma qualcosa che fa riflettere già si può evidenziare.

David sovrappeso ma vivace

C’era molta attesa per il debutto di David: il neo-acquisto è apparso un po’ sovrappeso ma si è procurato tre palle gol ed ha fatto l’assist per il pari di Conceicao oltre a movimenti importanti per legare il gioco. Buono il rientrante Bremer nei 45 minuti giocati ma chiaramente gli avversari si tenevano bene a distanza nel pressarlo, come è normale che sia. Deve recuperare fiducia e forza nelle gambe e ginocchia. Migliore in campo Conceicao, autore del bel gol dell’1-1 con un gran tiro nell’angolino immediatamente dopo la rete iniziale di Girma al 23′.

Vlahovic segna ma non brilla

A decidere la partita è stato un gol di Vlahovic appena entrato a inizio ripresa. Angolo di Yildz, spizzata di Rugani respinta da Motta e il numero 9 da due passi non può sbagliare ma dopo il serbo – che continua ad essere un caso di mercato – si è visto poco e a fine gara sui social si registra l’insoddisfazione dei tifosi.

I tifosi bocciano Koopmeiners e non solo

Fioccano i commenti dopo il 2-2 finale: “Ovviamente deve sistemare la mira e affinare l’intesa coi compagni ma ho la sensazione che David dalla metà campo in su potrebbe fare tante ma tante belle cose e non solo in fase realizzativa” e ancora: “Già troppi gol sbagliati sotto porta, e se non fai gol… ancora troppe facce non da Juve e tanto, tanto, lavoro ancora da fare sul piano mercato. Ma è calcio d’agosto…” e poi: “È troppo presto, carichi, è un’amichevole, sono le 11 di mattina ma Koop, Gonzalez e Kelly possono fare tranquillamente le valigie” e anche: “Bisogna assolutamente riprendere Kolo e trovare soldi per mettere gente di valore dietro e a centrocampo”, oppure: “Vorrei tanto capire Koopmeiners , giocatore inguardabile. Insufficienza TOTALE!”

C’è chi scrive: “Kostic e Nico Gonzalez secondo me manco in Arabia giocherebbero, forse Qatar o in Oman” e poi: “A Koop date millemila possibilità, a Douglas Luiz manco le amichevoli come vetrina facciamo giocare” e anche: “45 minuti di Tudor-ball e mi sento pronto per una stagione di Conference League. Squadra scarica, senza idee, e già salvata da Conceição. Dimissioni immediate o scappo io” e ancora: “Siamo sempre una squadra senza nè capo nè coda”

Il web è scatenato: “Sto continuando a ripetermi che é solo la prima amichevole e siamo ancora a inizio agosto però fare così fatica contro una squadra che é arrivata 13esima in serie b non mi sembra normale” e poi: “Koopmeiners è una allucinazione collettiva. Farebbe panchina anche alla Reggiana” e infine: “Non credo che in un mese di mercato si possa fare granché, e quindi, dando per assodato che la rosa sarà più o meno questa, credo che la prossima stagione sarà sulla falsa riga delle scorse”