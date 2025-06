Roland Garros, Sabalenka piange in campo poi la frase irrispettosa contro Gauff: “Swiatek oggi l’avrebbe battuta”

Le parole della numero 1 del mondo in conferenza stampa sono sembrate una chiara mancanza di rispetto alla sua avversaria: per la bielorussa sfuma il secondo slam della stagione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Aryna Sabalenka sembra pronta a rompere il tabù: quello con il Roland Garros e quello con le finali slam in questa stagione. Dopo aver perso in finale agli Australian Open, la numero 1 del mondo incassa un’altra delusione con la sconfitta in finale a Parigi contro Coco Gauff.

Le lacrime in campo

E’ stato un match clamorosamente complicato per Aryna Sabalenka, contro Coco Gauff. La numero 1 del mondo ha sofferto per le condizioni che si è trovata a fronteggiare: una giornata molto ventosa e con condizioni del campo lento che di certo non l’hanno aiutata. Ma a complicare la situazione ci ha messo del suo con 70 errori non forzati che hanno spianato la strada alla sua avversaria statunitense che invece ha giocato una gara molto più solida. E a fine partita la delusione si è fatta sentire tutta con Aryna che è scoppiata a piangere e si è scusata con il suo team per la brutta prestazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La “scivolata” di Sabalenka

E’ evidente la delusione di Aryna Sabalenka dopo la sconfitta con Coco Gauff in finale. La bielorussa si augura di alzare al cielo un trofeo che ancora le mancava e che avrebbe solidificato ancora di più la sua posizione numero 1 in classifica e forse proprio per questo motivo in conferenza stampa la tennista si è lasciata andare a una caduta di stile nei confronti della sua avversaria: “E’ stato il mio peggior tennis degli ultimi mesi. Le condizioni erano terribili e lei era semplicemente meglio di me in questo condizioni. Penso che sia stata la finale che ho giocato peggio nella mia camera. Fa male. Penso che se Iga (Swiatek, ndr) mi avesse battuto l’altro giorno, oggi avrebbe giocato la finale e avrebbe vinto”.

La risposta di Gauff

In conferenza stampa la frase di Sabaleka sul suo gioco e sull’ecentuale presenza in finale di Swiatek, viene riportata anche alla nuova campionessa del Roland Garros che però cerca di non raccogliere la polemica: “Non sono d’accordo, qui ci sono io. Ho giocato contro Sabalenka e ho vinto e questo senza nulla togliere a Swiatek. Penso che non sia una cosa giusta, nel tennis può succedere di tutto. Visto come sta giocando Aryna nelle ultime settimane era lei la favorita, era il miglior avversario possibile. Penso che sia stata una partita molto dura. Ovviamente anche un match con Iga, che questo torneo lo ha vinto, sarebbe stato una partita molto difficile. Ma se mi avessero chiesto io chi avrei voluto affrontare avrei dato Iga anche se è un’avversaria molto ostica”.