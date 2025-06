Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 23 giugno 2025, Paolini scavalca Zheng al 4° posto. Crollo Anna Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata di fatto al 23 giugno 2025, mentre la nostra Paolini riesce a risalire in 4° posizione

Giusto qualche rifinitura per la queen del tennis mondiale, Aryna Sabalenka, nel ranking aggiornato di lunedì 23 giugno 2025 dominato dalla tigre bielorussa. Coco Gauff difende il tesoretto conquistato con il Roland Garros che le ha consentito di agguantare un 2° posto in classifica. Risale al 4° posto, suo best ranking Jasmine Paolini, che opera il controsorpasso a discapito della cinese Zheng sua diretta avversaria in classifica.

Jessica Pegula chiude il podio, confermando la qualità e i punti necessari a difendere il terzo gradino. La crisi di Iga Swiatek è nota e non accenna a rientrare, almeno per ora. La polacca si ritrova, dunque, in 8° posizione dietro a Madison Keys (6°) e a Mirra Andreeva (7°). Si invertono le posizioni Emma Navarro e Paula Badosa rispetto alla settimana precedente.

Classifica WTA 23 giugno 2025: Sabalenka 1°

Stabile, senza alcun scossone, il vertice della classifica WTA con Sabalenka, per la trentaseiesima settimana consecutiva (la 44esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023) alla guida del ranking. La tigre bielorussa mantiene un ricco numero di punti di vantaggio sulla vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, che ribadisce il suo best ranking con una differenza di 3.741 punti. Sul terzo gradino del podio c’è la connazionale Jessica Pegula (primato personale confermato).

Inversione importante, per l’Italia, tra Jasmine Paolini e la cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell’élite mondiale dopo Li Na. L’azzurra tenta e riesce a recuperare il suo personale best ranking e a mettere via i punti utili con la consapevolezza che l’antagonista non rimarrà inerme.

In sesta posizione l’altra statunitense Madison Keys, vincitrice degli US Open, che grazie alla semi sui prati londinesi recupera due posti ed arriva ad un passo dal primato personale. Stabile anche la 18enne russa Mirra Andreeva, settima e la polacca Iga Swiatek, ormai in caduta libera e che accusa il tonfo derivante dalla sovrapposizione dei punti, anno su anno. Ennesimo scambio di poltrona tra Emma Navarro e la spagnola Paula Badosa, che risale al 9° posto.

Paolini 4°, tre punti decisivi

Tre punti possono cambiare la classifica? Sì, da quel che risulta dal best ranking riconquistato da Jasmine Paolini a discapito di Qinwen Zheng. Un miglioramento davvero clamoroso, appeso a un soffio tra queste due tenniste dal talento enorme.

Va sottolineato che la distanza tra le due è di appena 3 punti e che, concetto ripreso più e più volte, andrebbe considerato che un divario così esiguo comporta cambiamenti continui e avvicendamenti pericolosi nonostante la gioia per aver agguantato il 4° posto da parte dell’italiana, che è la prima tra le azzurre nel ranking.

Il tonfo di Iga Swiatek

Posizione stabile per la polacca Iga Swiatek, che aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive) dopo un accordo per via di una questione che l’ha profondamente toccata anche sul piano della ripresa.

Ennesimo scambio di poltrona nelle ultime settimane tra la spagnola Paula Badosa (di nuovo bloccata da un problema fisico nei quarti a Berlino), che risale però al nono posto, e la statunitense Emma Navarro, 10°.

Top 10 del 23 giugno 2025, Paolini 5°

Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata nella Top 3, ma non certo nelle posizioni a seguire tranne rare eccezioni. Stabili Paolini ma anche nella parte bassa registriamo un piccolo stravolgimento con l’inserimento di Swiatek. Ecco l’ultimo ranking effettivo aggiornato al 16 giugno 2025:

Aryna Sabalenka 11640 Coco Gauff 7899 Jessica Pegula 6048 Jasmine Paolini 4806 Quinwen Zheng 4803 Madison Keys 4669 Mirra Andreeva 4636 Iga Swiatek 4618 Paula Badosa 3727 Emma Navarro 3697

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile nella Top 30

Crollo fuori dalla To30, alquanto annunciato, per Anna Kalinskaya occupa adesso la posizione numero 40. I risultati della scorsa stagione sono molto lontani e con essi anche il posto guadagnato nel ranking WTA, suo best, che testimonia anche la crisi che la tennista russa sta attraversando.

In estrema sintesi, Anna è crollata perdendo quei punti che la scorsa stagione aveva guadagnato grazie a performance davvero esaltanti e anche al di sopra degli standard attuali. Senza quei punti la situazione è precipitata, come atteso.