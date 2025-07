Tutte le informazioni necessarie per seguire il campionato europeo di calcio femminile 2025, che si gioca in Svizzera. C'è anche l'Italia

Gli Europei femminili di calcio 2025 si disputano in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Questo torneo è giunto alla sua 14a edizione. L’Italia non ha mai vinto e ha al proprio attivo solo due secondi posti colti nel 1993 e nel 1997. La squadra che domina il calcio femminile europeo è la Germania che di titoli continentali ne ha vinti ben 8. Ma negli ultimi anni le gerarchie continentali sembrano essere cambiate e nel 2022 a trionfare è stata la squadra dell’Inghilterra. All’edizione 2025 partecipano 16 squadre tra cui l’Italia. La prima fase è costituita da gironi di 4 squadre ciascuno: le migliori 2 di ogni gruppetto accedono alla fase a eliminazione diretta che inizia dai quarti di finale. La finalissima si gioca il 27 luglio a Basilea.

Fase a Gironi

Girone A

(Svizzera, Norvegia, Islanda, Finlandia)

Islanda-Finlandia 2 lug CLASSIFICA Svizzera-Norvegia 2 lug Norvegia 0 Norvegia-Finlandia 6 lug Svizzera 0 Svizzera-Islanda 6 lug Finlandia 0 Norvegia-Islanda 10 lug Islanda 0 Svizzera-Finlandia 10 lug

Girone B

(Spagna, Portogallo, Belgio, ITALIA)

Belgio-ITALIA 3 lug ore 18 CLASSIFICA Spagna-Portogallo 3 lug Spagna 0 Spagna-Belgio 7 lug Portogallo 0 Portogallo-ITALIA 7 lug ore 21 Belgio 0 ITALIA-Spagna 11 lug ore 21 ITALIA 0 Belgio-Portogallo 11 lug

Girone C

(Germania, Polonia, Danimarca, Svezia)

Danimarca-Svezia 4 lug CLASSIFICA Germania-Polonia 4 lug Germania 0 Germania-Danimarca 8 lug Svezia 0 Svezia-Polonia 8 lug Danimarca 0 Polonia-Danimarca 12 lug Polonia 0 Svezia-Germania 12 lug

Girone D

(Inghilterra, Francia, Galles, Paesi Bassi)

Galles-Paesi Bassi 5 lug CLASSIFICA Francia-Inghilterra 5 lug Inghilterra 0 Inghilterra-Paesi Bassi 9 lug Paesi Bassi 0 Francia-Galles 9 lug Francia 0 Inghilterra-Galles 13 lug Galles 0 Paesi Bassi-Francia 13 lug

Quarti di finale

Tbd-Tbd 16 lug Tbd-Tbd 17 lug Tbd-Tbd 18 lug Tbd-Tbd 19 lug

Semifinali

Tbd-Tbd 22 lug Tbd-Tbd 23 lug

Finale

Tbd-Tbd 27 lug

Dove vedere le partite degli Europei Femminili

Le partite degli Europei Femminili sono visibili in parte sulla Rai e in parte sul canale web della Uefa. Sulla Rai in particolare si possono vedere in diretta tutte le partite della Nazionale italiana e poi le partite dai quarti in poi. Sul sito della Uefa sarà possibile vedere in streaming tutte le partite.

Per sapere esattamente orario delle partite e canale di trasmissione, consultate la Guida Tv di Virgilio Sport