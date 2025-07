Europei femminili, Norvegia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vedere la sfida dei quarti di finale

Le ragazze di Soncin si apprestano a sfidare le scandinave nei quarti di finale: riflettori puntati su Graham Hansen, stella della Norvegia. Tutte le informazioni sul match

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Prosegue il cammino dell’Italia Femminile agli Europei. Le Azzurre, dopo aver chiuso la fase a gironi piazzandosi al secondo posto del Gruppo B, si apprestano ad affrontare la Norvegia nei quarti di finale. Un incrocio tutt’altro che semplice per la squadra di Soncin: le scandinave hanno dominato il gruppo A con tre vittorie su tre, confermando un buon periodo di forma. Girelli e compagne puntano però a giocarsi le proprie carte, con l’obiettivo di continuare a scrivere il loro percorso nel torneo.

Europei Femminili, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming

La sfida tra Norvegia e Italia, valida per i quarti di finale dell’Europeo femminile, si giocherà mercoledì 16 luglio allo Stade de Geneve, con calcio d’inizio fissato alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, accessibile tramite app o browser previa registrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Partita Europei Femminili: Norvegia-Italia

Norvegia-Italia Luogo: Stade de Geneve, Svizzera

Stade de Geneve, Svizzera Data e orario: mercoledì 16 luglio ore 21

mercoledì 16 luglio ore 21 Diretta tv: Rai 2

Rai 2 Diretta streaming: Rai Play

La probabile formazione della Norvegia

La Norvegia arriva ai quarti come una delle squadre più in forma del torneo. Tre vittorie su tre nella fase a gironi e primo posto conquistato con autorità: 2-1 alla Svizzera, stesso risultato contro la Finlandia, poi il 4-3 sull’Islanda. Per l’Italia di Soncin si prospetta una sfida impegnativa, ma le Azzurre sono pronte a giocarsi le proprie chance. Riflettori su Graham Hansen e sulla qualità in mezzo al campo di Leonhardsen-Maanum.

Per la sfida contro le azzurre, la ct propone il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Fiskerstrand, la linea difensiva è composta da Bjelde a destra, Bratberg Lund a sinistra, con Mjelde e Thea Hansen centrali. In mezzo al campo agiscono Engen in cabina di regia, affiancata da Bøe Risa e Leonhardsen-Maanum. In attacco il tridente è di grande qualità: Graham Hansen a destra, Reiten a sinistra e Hegerberg come riferimento centrale.

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Mjelde, Hansen T., Bratberg Lund; Engen, Bøe Risa, Leonhardsen-Maanum; Graham Hansen, Hegerberg, Reiten. Ct: Grainger.

La probabile formazione dell’Italia

Percorso altalenante finora per l’Italia, che ha chiuso il gruppo B al secondo posto con una vittoria all’esordio contro il Belgio, un pareggio contro il Portogallo e la sconfitta per 3-1 contro la Spagna. In vista del quarto di finale contro la Norvegia, il Ct Soncin sembra orientato verso una formazione a trazione anteriore, puntando su un assetto offensivo per provare a mettere in difficoltà le scandinave.

L’Italia si dispone con il 3-4-3. Tra i pali c’è Giuliani, in difesa il terzetto è composto da Lenzini, Salvai e Linari. Sulle corsie agiscono Di Guglielmo a destra e Boattin a sinistra, mentre in mezzo al campo il duo formato da Giugliano e Caruso. In avanti, tridente offensivo con Cantore e Bonansea larghi a supporto di Girelli, riferimento centrale.

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Giugliano, Caruso, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea. Ct: Soncin.

L’arbitro

A dirigere la sfida tra Norvegia e Italia sarà l’arbitro francese Stéphanie Frappart, coadiuvata dall’assistente connazionale Camille Soriano e dalla svizzera Susanne Küng. Quarto ufficiale sarà Désirée Grundbacher, anch’essa svizzera, mentre al VAR ci sarà Willy Delajod. All’AVAR, invece, Fedayi San.