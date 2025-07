Lecce, Camarda ha già dimenticato il passato: il messaggio al Milan, Allegri è avvisato

Il golden boy del calcio italiano chiamato a consacrarsi a Lecce: "Voglio ripagare la fiducia della società". La prima al Via del Mare è proprio contro il Milan

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Se l’Inter ha deciso di tenersi stretto il suo golden boy Francesco Pio Esposito, stessa sorte non è toccata a Francesco Camarda col Milan. Il 17enne attaccante, che la scorsa stagione si è diviso tra prima squadra e Under23, è stato mandato in prestito al Lecce. Oggi il classe 2008 si è presentato ai suoi nuovi tifosi, mandando un messaggio alla sua ex squadra che incrocerà alla seconda di campionato.

Camarda svela perché ha scelto Lecce

Nonostante i fiumi d’inchiostro che sono stati versati per esaltarne le qualità, il Milan ha preferito mandare in prestito Camarda anziché assegnarli il ruolo di vice Gimenez. Si dice che il talento non abbia età, ma è una massima che evidentemente non vale per l’Italia. Ad ogni modo, sarà il campo a giudicare la bontà della decisione del Diavolo, che per incoraggiare i salentini a schierarlo hanno studiato una formula singolare che prevede un bonus per ogni gol o presenza.

“Ho scelto io di venire a Lecce, con l’aiuto del mio agente” ha confessato in occasione della conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi. E ha aggiunto di aver ascoltato anche i preziosi consigli della famiglia: “Lo faccio sempre, perché hanno un valore inestimabile”.

Debutto al Via del Mare contro il suo Milan

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 29 agosto, quando il Milan farà scalo al Via del Mare per la seconda giornata di campionato. Inutile girarci intorno: sarà una partita speciale per l’enfant prodige del calcio italiano, chiamato ora a consacrarsi tra i big dopo aver segnato gol a grappoli nelle giovanili.

Camarda sfida il suo passato e, chissà, il suo futuro. Perché in via Aldo Rossi la speranza è che ‘Francesco il predestinato’ possa esplodere alla corte di Di Francesco per poi far ritorno a casa. L’attaccante classe 2008 avvisa la sua ex squadra: “Sì, giocherà contro i miei vecchi compagni, ma darò il 100% per vincere, anche perché sarà la prima gara in casa della stagione”.

Le sue caratteristiche e il sogno Nazionale

Anche se non ha ancora scelto il numero di maglia, ha ben in mente qualche lo rappresenta meglio: “Sono un nove, giocare in area di rigore è il mio pane quotidiano”. Lavoro, sacrificio e una voglia matta di dimostrare di cosa è capace.

Quando gli si parla della Nazionale, Camarda preferisce restare con i piedi per terra concentrandosi solo sul Lecce. “Penso a ripagare la fiducia della società. So che il futuro dipenderà dal presente”.