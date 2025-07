Classifica ATP, Sinner allunga e stacca Alcaraz! Jannik mai così numero 1, ma Carlos insidia il primato a fine anno

Sinner guadagna ben 2300 punti su Alcaraz grazie alla vittoria a Wimbledon e si porta a distanza di sicurezza nel ranking, dove ha raggiunto anche un nuovo record di punti

Il successo a Wimbledon permette a Jannik Sinner di tornare ad allungare in classifica su Carlos Alcaraz, ora tornato a distanza di sicurezza e costretto alla posizione n°2 del ranking ATP almeno fino allo US Open. Lo spagnolo rimane però un’insidia per la vetta della classifica a fine anno.

Sinner allunga, ora Alcaraz è distante 3430 punti

Trentacinque giorni dopo la cocente sconfitta al Roland Garros, Jannik Sinner si è preso la sua rivincita su Carlos Alcaraz trionfando in finale a Wimbledon e diventando così il primo azzurro a vincere i Championships. Un successo utile anche a invertire la rotta nei confronti diretti con il suo rivale che si era aggiudicato gli ultimi cinque consecutivi, comprese le due prestigiose finali sulla terra rossa che gli hanno permesso di rifarsi sotto in classifica e impensierire l’altoatesino.

La vittoria a Wimbledon ha inoltre ridato un bel po’ di ossigeno a Jannik in classifica, dove ha guadagnato ben 1600 punti visto che l’anno scorso si era fermato ai quarti di finale. Un bottino importante al quale vanno aggiunti anche i 700 punti persi da Alcaraz, che non è riuscito invece a confermarsi campione a Londra. Un totale di 2300 punti guadagnati ai Championships, che sommati con i 1130 che li separavano già in precedenza portano il vantaggio di Sinner sul suo inseguitore a ben 3430 punti, una cifra che permette di dormire sonni tranquilli almeno per un po’ all’azzurro.

Sinner mai così n°1: nuovo record personale di punti in classifica

I 1600 punti guadagnati da Sinner a Wimbledon gli permettono anche di registrare un piccolo ricordo personale. Grazie a questi Jannik, che è arrivato nel frattempo a 58 settimane consecutive al n°1 eguagliando Jim Courier, ha infatti superato per la prima volta i 12000 punti nel ranking (impresa riuscita in passato solamente a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray), migliorando il proprio precedente record di 11830 punti in classifica stabilito al termine del 2024 con la vittoria delle ATP Finals.

Ma Carlos rimane un’insidia per il primato a fine anno

Nonostante tutto ciò Alcaraz è ancora pienamente in corsa per chiudere l’anno al n°1 ATP. Anzi, a essere corretti al momento si trova anche in vantaggio su Sinner per riuscirci. Il trionfo a Wimbledon non è infatti bastato a Jannik per raggiungere Carlos nella Race ATP (la classifica che tiene conto solamente dei punti conquistati in stagione), dove si trova ancora al comando con 7540 punti, 1540 in più dell’altoatesino.

Sinner infatti ora avrà il difficile compito di ripetere l’incredibile stagione sul cemento della passata stagione, quando tra il Masters 1000 del Canada e le ATP Finals conquistò la bellezza di 6030 punti, contro i soli 1060 conquistati da Alcaraz, che potrebbe sorpassare Jannik a partire dal termine dello US Open (si, Sinner si è garantito di rimanere in vetta al ranking fino alla conclusione dell’ultimo slam dell’anno), a meno che decida di prendere parte ad altri tornei oltre ai Masters 1000 sul cemento nordamericano, ipotesi molto remota.