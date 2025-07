Wimbledon, Sinner: la frecciatina al fratello Mark e la rivincita dopo le sofferenze di Parigi. Alcaraz gli rende onore

Tutte le dichiarazioni di un Sinner al settimo cielo dopo il successo a Wimbledon. Un Sinner che non dimentica il suo avversario e che conferma i momenti difficili dopo la sconfitta di Parigi

Il grande libro della storia del tennis italiano si arricchisce di una nuova incredibile pagina grazie a Jannik Sinner, che grazie alla vittoria in rimonta su Carlos Alcaraz è diventato il primo italiano di sempre a trionfare a Wimbledon. Un successo reso ancora più importante essendo arrivato a circa un mese di distanza dalla cocente sconfitta rimediata in finale al Roland Garros e dalla presenza della sua famiglia sugli spalti, compreso il fratello Mark, che questa volta non ha potuto optare per una gara di Formula 1.

Sinner, le congratulazioni ad Alcaraz e la “frecciatina” al fratello

È un Jannik Sinner visibilmente emozionato ma soprattutto al settimo cielo quello che si appresta a tenere il classico discorso post vittoria di Wimbledon. Discorso durante il quale non ha però dimenticato il suo rivale Carlos Alcaraz, che insieme a lui sta dando vita a una rivalità che sta appassionando tutti gli amanti del tennis: “Ciao tutti. Congratulazioni Carlos, congratulazioni per il percorso e per il giocatore che sei. È così difficile affrontarti. Abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e in campo, dove stiamo dando vita a questa rivalità, che senza i migliori team al mondo non sarebbe possibile. E tu hai uno dei migliori team che ci siano e se continuerai così vincerai questo trofeo tante altre volte…e già l’hai vinto due (ride, ndr)”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner ha poi ringraziato la sua famiglia, volata a Londra per assistere alla sfida, focalizzandoli – in maniera simpatica – su suo fratello, che in passato lo aveva “tradito” per seguire la F1: “È un momento molto speciale. Vedere i miei genitori, mio fratello al mio team è incredibile. Soprattutto grazie a mio fratello, che è venuto qui visto che non c’è la F1 (ride, ndr)”.

Sinner: “Un grande lavoro emotivo per essere qui, Parigi è stata difficile da digerire”

Un successo ancora più importante perché arrivato circa un mese dopo la cocente finale del Roland Garros e perché gli ha permesso di interrompere la striscia di vittorie di Alcaraz ai suoi danni: “Per arrivare qui c’è stato un grande lavoro soprattutto emotivo, perché la sconfitta di Parigi non è stata facile da digerire. Ma alla fine non importa come vinci o come perdi, soprattutto nei tornei importanti, devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quegli aspetti, usare la sconfitta e continuare a lavorare, è uno dei motivi per cui sono qua con questo trofeo. Sono grato di essere in salute e di essere circondato dalle persone che per me sono davvero importanti”.

Il n°1 al mondo è poi tornato sul match point, spiegando come questa volta sia riuscito a tenere i nervi saldi e soprattutto a servire bene quando si è trattato di chiudere, cosa che non era successa a Parigi: “Come ho mantenuto i nervi sul match point? Eh…nell’ultimo game ho servito molto bene e sono felice di questo, ho affrontato momenti complicati prima. Ma nel tre su cinque ogni momento può essere cruciale e cambiare la partita e sono davvero contento di essere riuscito a tenere a bada i nervi”.

Tempo anche per una battuta sul tappo volato dagli spalti e che a un certo punto ha rischiato di colpirlo: “Succede solo a Wimbledon che ti arrivi un tappo di Champagne (ride, ndr), è uno dei motivi per cui è così bello giocare qui. È un torneo molto costoso, anche per queste cose (ride nuovamente, ndr)”.

Sinner membro onorario di Wimbledon

Il trionfo su Alcaraz ha permesso a Sinner di diventare anche un membro onorario di Wimbledon, un riconoscimento che fa certamente molto piacere, ma i cui vantaggi spera di sfruttarli tra un bel po’ di anni: “Suona benissimo essere un membro onorario del club, ma spero che la mia carriera duri ancora un po’ a lungo, ci penserò futuro a tornare qua da membro del club. Ne avevamo parlato in realtà prima della partita e non ci saremmo mai immaginati di ritrovarci in questa posizione. Quando si è piccoli è il sogno dei sogni e adesso sto vivendo il mio sogno”.

Infine i classici ringraziamenti: “Una delle ultime cose che voglio dire è grazie al mio team e a tutti quelli che sono venuti qui per questa giornata speciale. Mi trasmettete così tante emozioni speciali. Continuiamo a insistere per provare diventare un tennista migliore e, soprattutto, un uomo migliore. Ultima cosa ci tengo a ringraziare i raccattapalle, è bellissimo avervi, so che lavorate duramente per renderci più facile la vita e grazie a tutti per il supporto nelle ultime due settimane, è stato incredibile”.

Alcaraz rende onore a Sinner

Se un mese fa era toccato a Sinner soffrire, quest’oggi è stata la volta di Alcaraz, che ha visto terminare la sua striscia di cinque vittorie consecutive su Jannik, 24 totali e 20 a Wimbledon. Nonostante la tristezza, Carlos ha speso bellissime parole per Sinner: “Perdere non è facile, ma congratulazioni Jannik ancora una volta, non si può vincere tutte le settimane, ti sei meritato questo trofeo, congratulazioni a te e al tuo team, hai giocato un grande tennis per due settimane, sono arrivati anche tanti tuoi tifosi questa settimana. Sono contento per te, continua così. Continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo e la rivalità in campo”.

Alcaraz si è detto comunque orgoglioso della sua stagione fino a questo punto: “Sono molto orgoglioso di quanto sto facendo quest’anno. A inizio anno ho faticato dentro e fuori dal campo, poi ho ritrovato la gioia e l’eccitazione quando entro in campo. E ho la fortuna di avere il mio team e la mia famiglia qua con me, senza di loro per me non sarebbe possibile essere qui e giocare un grande tennis. È stato finora un viaggio incredibile e voglio continuare così, anche a portare gioia. Ovviamente tornerò a Wimbledon (ride, ndr), è uno dei tornei più belli se non il più bello. Qua mi sento a casa ogni volta che vengo qui, c’è una bellissima atmosfera”.

Infine un ringraziamento speciale al Re di Spagna, volato da Madrid a Londra per seguirlo: “C’è una cosa che però voglio dire prima di lasciare il microfono: grazie al Re di Spagna, che è venuto qui a sostenermi. È un onore vedere che sia venuto qui per assistere alla finale”.