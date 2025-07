Sinner-Alcaraz, diretta live finale Wimbledon: Jannik vince il secondo set e aggancia Carlos

Un errore per parte con il rovescio porta il game sul 15-15, poi Sinner va a segno col servizio ma nel punto successivo sbaglia malamente un dritto al volo. Sul 30-30 Alcaraz sale a set point grazie a una palla corta che coglie in contro tempo l’avversario, ma Jannik lo annulla con una seconda al corpo su cui Carlos non può nulla. Ai vantaggi Sinner commette doppio fallo e concede un altro set point, che questa volta Alcaraz converte vincendo un punto strepitoso