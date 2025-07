MotoGP Germania griglia di partenza Sachsenring: Vinales ko non corre, pole Marquez davanti a Zarco e Bezzecchi

La griglia di partenza per la Sprint e per il Gran Premio di Germania al Sachsenring. Marc Marquez in pole davanti a Zarco e Bezzecchi, solo 11° Bagnaia. Caduto e al centro medico Vinales

Ci sarà il solito Marc Marquez con la sua Ducati #93 davanti a tutti nella griglia di partenza della Sprint e del Gran Premio di Germania. Pole numero 73 in MotoGP per lo spagnolo leader del Mondiale, ottava al Sachsenring. Con lui in prima fila la Honda di Johann Zarco e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Alle loro spalle, in seconda fila Morbidelli (Ducati VR46), la Ktm di Acosta e la Ducati Gresini di Alex Marquez. In top ten Quartararo, Diggia 7°, Miller e Binder. Qualifiche da dimenticare per Bagnaia che partirà 11°. Finisce prima di cominciare il Gp di Germania di Vinales caduto in qualifica non partirà nè nella Sprint nè in gara

Vinales, brutta caduta: Gp Germania finito

Caduto proprio in avvio di Q2 sulla pista bagnata Maverick Vinales non correrà nè la Sprint Race, nè la gara di domenica. Davvero brutto l’highside che lo ha visto protagonista sulla sua Ktm in curva 4 dopo pochi minuti di qualifiche 2.

Dopo le prime cure del caso, in accordo con dottor Charte, medico della MotoGP, il pilota spagnolo è stato portato all’ospedale locale per ulteriori esami. Lo spagnolo ha avuto una brutta lussazione alla spalla sinistra. Che gli è stata fatta rientrare già in circuito. Poi però portato all’ospedale si sospetta dagli esami ci sia una piccola frattura. D’accordo coi medici e con il Team Tech3, Vinales salterà tutto il week end del Gp di Germania per ulteriori esami e come evidenziato dalla nota proverà a esserci per Brno.

La griglia di partenza del GP di Germania