Inchiesta su Calciopoli censurata, dopo l'ok arriva dietrofront. L'accusa di Ravezzani, juventini furiosi

Il 15 luglio in occasione della presentazione dei nuovi contenuti su Prime Video avrebbe dovuto essere annunciato un docufilm sullo scandalo del 2006

L’anno prossimo ricorrerà il ventesimo anno da Calciopoli, il più grande scandalo nel mondo del calcio italiano assieme al Totonero e alle scommesse dell’80: una ricorrenza che farà di sicuro tornare di moda un processo e un caso che in realtà non ha mai smesso di far discutere e di lasciare aperti dubbi e sospetti.

L’inchiesta su Calciopoli di Ravezzani

Prevenendo la ricorrenza il direttore di TeleLombardia, con il suo staff, aveva realizzato un documentario dal titolo “Calciopoli ultimo atto”, di cui era prevista la messa in onda sulla piattaforma Prime Video. Tutto era pronto anche per la presentazione, fissata per il 15 luglio, poi all’improvviso la retromarcia. Il docufilm non interessa più e non sarà trasmesso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo di Ravezzani

La vicenda l’ha raccontata passo passo su X/twitter lo stesso Fabio Ravezzani: “Il 15 luglio ci sarebbe dovuta essere a Roma, nell’ambito della presentazione dei nuovi contenuti su Prime Video, l’inchiesta su Calciopoli da noi realizzata alla fine è arrivato il no di Prime perché la sezione PR non ha giudicato opportuna la pubblicazione: la decisione di non pubblicare l’inchiesta dopo un ok iniziale deriverebbe da una scelta di linea editoriale e non di censura.. Abbiamo subito preso contatti con altri broadcaster (se Prime non ci avesse tenuto in ballo mesi era meglio) e Calciopoli Ultimo Atto la vedrete. Vi faremo sapere dove e quando. Di sicuro sulle nostre reti.

Resta l’amara constatazione che cercare la verità spesso non conviene. A 20 anni di distanza, senza nessuna volontà di manipolare la storia, anzi con l’unico scopo di cercare la verità sentendo tutte le parti in causa (molto interessante il contributo di Narducci) c’è ancora qualcuno che teme di disturbare i grandi club raccontando Calciopoli“.

La rabbia dei tifosi della Juventus

Fioccano le reazioni: “È solo un’altra dimostrazione, l’ennesima, che in questo mondo marcio e mafioso del calcio italico l’unica squadra che si può proditoriamente attaccare sempre e comunque è la Juventus. E da troppi anni non c’è nessuno in società che si faccia sentire per evitare questo scempio” e poi: “Che poi se hai una “linea editoriale” che non permette la messa in onda di qualcosa (cui precedentemente avevi dato l’ok) È CENSURA”

C’è chi scrive: “Strano, molto strano accorgersi soltanto 4 giorni prima della messa in onda che l’inchiesta non sia compatibile con la loro linea editoriale” e poi: “La linea editoriale la scelgono gli utenti. Deve essere pubblicato, poi saranno gli utenti a premiarlo oppure no. Digli che glielo dai gratis, inizialmente. Pagheranno solo a visualizzazione. Con la voglia di giustizia che abbiamo noi tifosi juventini, facciamo 10 milioni…” e anche: “Brutta storia…si sono scoperti per quello che sono!! Andrebbe disdetto l’abbonamento a Prime per protesta!!”

Il web è scatenato: “Ecco ora si chiama linea editoriale, credo che sia la stessa risposta che dava l’istituto luce nel ventennio, imbarazzanti!” e anche: “Beh, fosse stata censura mica potevano dirlo chiaro & tondo. Semplicemente è un maldestro tentativo di mettere una pezza” oppure: “In Italia ormai vige un sistema di controllo su questo argomento (e direi su “certi colori di maglia” ) che neanche in paesi con dittatura …Uno schifo totale” e infine: “Non sarebbe interessante indagare se ci fosse stata una qualunque tipologia di pressione esterna?”