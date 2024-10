Milan, Camarda nella storia: è il più giovane italiano di sempre a esordire in Champions League

L'attaccante è entrato al posto di Morata diventando il settimo nella classifica dei baby esordienti in Europa: senza l'annullamento del gol sarebbe stato il marcatore più giovane in assoluto

Minuto 75, il 73 al posto del 7: una semplice sostituzione può scrivere la storia? Evidentemente sì, se parliamo di Francesco Camarda che entra al posto di Alvaro Morata durante Milan-Bruges, terza giornata di Champions League.

Camarda, la beffa del fuorigioco

Minuto 87, la storia sa essere anche beffarda, perché Camarda aveva anche segnato di testa il gol del 4-1 per il Milan, su cross di Reijnders, bagnando nel modo migliore il suo esordio in Champions. Esultanza sfrenata, via la maglia, San Siro urla al cielo il suo nome, la madre in tribuna piange: poi, il ben più prosaico fuorigioco automatico interviene annullando il gol del giovane attaccante. E l’arbitro non può esimersi dal mostrargli cartellino giallo per eccesso di esultanza: come a dire, ragazzo il grande calcio è questo, farai meglio ad abituarti in fretta. Sarebbe stato il gol più “giovane” della storia della Champions.

Il record di Francesco Camarda

Ma i numeri restano, non c’è Var che tenga: il giovane attaccante rossonero è infatti l’italiano più giovane ad aver esordito in Champions, ed in assoluto il più giovane di tutta la storia del Milan. Inoltre, il classe 2008 si colloca al settimo posto assoluto dei più giovani giocatori ad aver esordito nella massima competizione continentale a 16 anni e 226 giorni, battendo il primato che apparteneva a Moise Kean, che con la Juventus esordì a 16 anni e 267 giorni.

Champions, Camarda al settimo posto

Al primo posto c’è Youssoufa Moukoko (esordio l’8 dicembre 2020 a 16 anni e 18 giorni con il Borussia Dortmund); secondo, Lamine Yamal (esordio il 19 settembre 2023 a 16 anni e 68 giorni con il Barcellona); terzo Celestine Babayaro (esordio il 23 novembre 1994 a 16 anni e 86 giorni con l’Anderlecht); il quarto è Rayan Cherki (esordio il 27 novembre 2019 a 16 anni e 102 giorni con il Lione); quinto Alen Halilovic (24 ottobre 2012 a 16 anni e 128 giorni con la Dinamo Zagabria); sesto Youri Tielemans (2 ottobre 2013 a 16 anni e 148 giorni con l’Anderlecht).

Milan, i record di Camarda

Ma i record di Camarda non sono finiti qui: è l’unico 16enne italiano titolare in Lega Pro, è stato il giocatore più giovane a essere sceso in campo nei top 5 campionati europei nel 2023/24 con i suoi 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, primato assoluto in Serie A. Era il 25 novembre 2023, e Camarda faceva il suo debutto in Serie A con il Milan, sostituendo Luka Jovic all’83’€ della partita vinta per 1-0 contro la Fiorentina, battendo il precedente record assoluto di Wisdom Amey (15 anni, 9 mesi e un giorno) e quello del Milan appartenente nientedimeno che a Paolo Maldini, che esordì a Udine all’età di 16 anni, 6 mesi e 25 giorni.

Camarda nella storia rossonera

Nel settembre del 2023, in seguito alla sua doppietta in Youth League contro il Newcastle Utd, era diventato il più giovane giocatore italiano ad aver segnato una doppietta nella competizione continentale (a 15 anni e 6 mesi), nonché il più giovane giocatore ad aver segnato almeno un gol in campionato e coppa nazionale Under-19 e in Youth League, superando il precedente primato di Youssoufa Moukoko. Un viaggio che è soltanto all’inizio, e che potrà portare l’attaccante molto, molto lontano.