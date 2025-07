La contraddizione Sancho nell'indifferenza del Manchester Utd che spinge per la Juventus e preferisce Moise Kean

I media britannici riportano di 5 giocatori in sospeso per consentire loro di trovare una nuova squadra, i rumors indicano nell'attaccante ex Juve e Everton un nuovo obiettivo

Ciò che si sussurra, neanche così lievemente, su Jadon Sancho e la Juventus non entusiasma al pari nostro in Gran Bretagna. Oggi che il Manchester Utd riprende la sua preparazione, chiama i suoi al raduno e offre una verità che – seppure parziale – si accosta un altro top player alla Premier e a un futuro diverso.

Marcus Rashford e Alejandro Garnacho sono tra i cinque giocatori che hanno comunicato allo United di voler lasciare il club come Antony, Jadon Sancho e Tyrell Malacia che completano una cinquina notevole, visti e considerati pure contratti e ingaggi. A loro è concesso quel tempo necessario a comprendere le opzioni future e si ragiona, oltre la stima lato Reds, sulla fattibilità di un trasferimento dalla Fiorentina di Moise Kean.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il raduno del Manchester Utd svela la trattativa Sancho-Juve

Partiamo dalla situazione che riguarda il Manchester United e che si riflette sui piani odierni e futuri della Juventus. Cinque giocatori stanno cercando di trasferirsi altrove, con lo United che concede a costoro più tempo per valutare le loro opzioni future, posticipando il loro ritorno pre-campionato a fine mese: settimane importanti, nevralgiche per trattare, tentare di individuare soluzioni loro più congeniali.

BBC Sport riferisce che il Man Utd accoglierà nuovamente i giocatori a Carrington se non riusciranno a chiudere il loro trasferimento, nei tempi stabiliti lasciando loro aperta la porta. Lo stesso Rashford aveva precedentemente indicato la disponibilità a tornare per l’inizio della preparazione pre-campionato dello United, questo lunedì, per evitare inutili attriti e mantenere rapporti consoni con allenatore e compagni: Rúben Amorim è alla guida di un gruppo ancora sfaldato, ma omogeneo anche in questa spaccatura.

Cinque giocatori ai margini con Sancho eccezione

L’attaccante inglese è stato allontanato proprio dal tecnico portoghese a dicembre e ha trascorso la seconda metà della stagione in prestito all’Aston Villa, rientrando con una consapevolezza diversa. Amorim aveva anche comunicato a Garnacho, 21 anni, che gli sarà consentito di unirsi a un nuovo club in estate, dopo che l’argentino è stato escluso dalla squadra per l’ultima partita della stagione di Premier League. L’ala brasiliana Antony è stata in prestito al Real Betis, squadra della Liga, la scorsa stagione, mentre il difensore Malacia ha trascorso la seconda metà del campionato precedente al PSV Eindhoven.

Diverso, invece, il discorso per l’obiettivo Sancho, seguito dalla Juventus e da Comolli che ha appena chiuso per Jonathan David, arrivato a parametro zero (ma pagando le commissioni agli agenti); l’attaccante peregrina da Premier a Bundesliga dopo aver superato quel punto di non ritorno ed è pronto a lasciare di nuovo i Reds.

La situazione di Sancho

Il nostro è tornato all’Old Trafford, dopo che il Chelsea ha pagato una penale di 5 milioni di sterline per non ingaggiarlo a titolo definitivo a seguito del prestito e gode di una situazione davvero sui generis. Il contratto con il Manchester United è in scadenza a giugno 2026 e la richiesta dei Red Devils è di 25 milioni, una cifra che per la Juventus odierna con un solo anno di contratto davanti è proibitiva.

Si negozia con un basso profilo, sul filo degli scambi possibili e delle acrobazie tant’è che, come già riportato, non era così remota l’idea di inserimenti di contropartite tecniche come Vlahovic e lo stesso Douglas Luiz che pare sia una soluzione più probabili.

Ma dalla sua, che idea avrebbe Sancho o chi per lui? Di certo il giocatore non intende rimanere fermo, la Juventus vuole intensificare i contatti con il Manchester United per superare la concorrenza e ciò è gradito, al netto delle vicende e delle trattative parallele per Kolo Muani e Conceicao.

La stima per Kean

L’autorevole The Guardian riferisce, inoltre delle manovre in corso per definire nei suoi singoli componenti la rosa del Man Utd con la netta e indubbia attribuzione a Moisé Kean della stima e dell’apprezzamento da parte del club e dello stesso allenatore nei riguardi dell’ex giocatore della Juventus e dell’Everton.

Moise non è la primissima scelta del club, sia chiaro ma il fatto che sia stato incluso nella lista dei buoni vuole indicare che c’è una pista da non sottovalutare.

L’intromissione del Napoli

In Italia su Sancho c’è anche il Napoli che è stato uno dei primi club a prendere informazioni sull’attaccante inglese e, in questi giorni, gli azzurri sono stati impegnati su altri fronti ma sono sempre alla finestra per Jadon, monitorando ogni sviluppo sul suo destino juventino. Un controllo che pare possa avvenire senza l’opposizione esplicita da parte di Antonio Conte. Se a Comolli dovessero riuscire tutti gli incastri sarebbe un ottimo colpo, oltre che un’opera intrigante sul versante del bilancio.

La prima amichevole pre-campionato dello United si giocherà contro il Leeds il 19 luglio a Stoccolma, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per le amichevoli della Premier League Summer Series. E per allora, di certo, anche il destino di Sancho sarà più netto come e più di quello di Kean.