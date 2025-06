Juventus, Jonathan David è ad un passo: accordo sull'ingaggio, il giocatore ha scelto i bianconeri

L'attaccante canadese ex Lille guadagnerà 6 milioni+2, resta da sciogliere il nodo del bonus alla firma preteso dagli agenti: in sospeso anche le situazioni riguardanti Kolo Muani, Vlahovic e Conceicao

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sarà un restyling importante, quello che riguarderà la Juventus: e siccome da qualche parte bisogna pur iniziare, sembra che il primo colpo in entrata riguarderà il reparto offensivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero ad un passo dall’ottenere la firma di Jonathan David, attaccante canadese del Lille.

Juventus, David ha detto sì

Un discorso che la Juventus aveva iniziato due anni fa con il francese, monitorato sin dal 2023. Parametro zero, 25 gol nella stagione appena conclusa, il 25enne è uno degli attaccanti più interessanti d’Europa: anche in Italia l’Inter e il Napoli gli avevano messo gli occhi addosso, salvo poi desistere per motivi economici o tecnici. A questo punto i bianconeri hanno accelerato per trovare l’intesa e scongiurare eventuali aste al rialzo, anche perché il tetto d’ingaggio è stato fissato: parte fissa massimo 6 milioni, poi si può “giocare” con i bonus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jonathan David, accordo sullo stipendio

Ed infatti lo stipendio dell’attaccante dovrebbe essere di 6+2: resta da dirimere la questione del bonus alla firma. Chi assiste David chiede un premio alla firma e commissioni per oltre 10 milioni e qui si giocherà la partita (quindi serve prudenza). L’affare per lo svincolato di lusso è comunque sempre più caldo, i contatti sono positivi e continui. Il dg della Juventus Damien Comolli – sempre stando alla Gazzetta – ieri sera è sbarcato a Orlando, sede del quartier generale dei bianconeri negli Usa: il sì dell’attaccante è quasi in valigia, grazie anche alla tempestività con cui si è mosso il club.

Comolli non perde tempo

Se tutto procedesse per il meglio, la fumata bianca potrebbe arrivare a cavallo tra il post City e l’ottavo di finale del Mondiale. Comolli ha fatto il punto di mercato con Scanavino e Chiellini, ed ha incontrato Tudor: si lavora a oltranza per limare le commissioni. Ballano diversi milioni, però David ha chiesto al suo entourage di agevolare il raggiungimento dell’accordo totale.

Incognite Kolo Muani, Conceicao e Vlahovic

Resta ora da capire quale sarà il destino di altri tre attaccanti bianconeri attualmente in rosa: bisognerà discutere la situazione di Kolo Muani, che sembra quello meglio avviata. Il Psg è disposto a rinnovare il prestito ma vuole inserire l’obbligo di riscatto, mentre la Juventus vorrebbe solo il diritto. Per quanto riguarda Conceicao, ballano 10 milioni, quelli che i bianconeri avevano versato per il prestito: il Porto ne chiede altri 30, da Torino non si spostano dai 20. Infine, Dusan Vlahovic: il Milan rimane sullo sfondo ma dal suo entourage non arrivano riscontri positivi sulla volontà di ridursi l’ingaggio.