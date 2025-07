Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma di oggi 17 luglio 2025

Il programma delle gare di oggi: grande attesa per le ragazze della pallanuoto femminile che se la vedranno con le cinesi

Oggi giovedì 17 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 con sei incontri del torneo di pallanuoto femminile, che nella notte italiana offrirà le semifinali per il 13° posto e poi tra mattina e primo pomeriggio in calendario gli ottavi di finale. Il Setterosa affronterà la Cina nell’incontro in calendario alle ore 10.00 italiane: la vincente di questa sfida affronterà nei quarti di finale l’Ungheria, arrivata prima nel Girone C nella prima fase.

Mondiali Singapore, programma 17 luglio

Tra il 16 e il 20 di luglio, infatti, sono previste le gare clou sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa, in cui si terranno le gare di nuoto in acque libere che ha visto assegnare all’Italia due medaglie importantissime, firmate nella 10 km da Gregorio Paltrinieri e da Ginevra Taddeucci.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo il programma aggiornato, giovedì 17 luglio, spazio alla pallanuoto femminile con in vasca le nostre Azzurre del Setterosa chiamate a una partita importante che potrebbe conferire un senso in più a questi Mondiali.

Giovedì 17 luglio, il programma

Di seguito elenchiamo le partite previste, che riguardano il torneo di pallanuoto femminile:

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4A-4B (25) Singapore-Argentina

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4C-4D (26) Croazia-Sudafrica

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2A-3B (27) Italia-Cina

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3A-2B (28) Nuova Zelanda-Paesi Bassi

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2C-3D (29) Grecia-Francia

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3C-2D (30) Giappone-Gran Bretagna

Dove vedere in tv e streaming i Mondiali di nuoto

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (quattro match di pallanuoto femminile), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW (pallanuoto femminile). Riassumendo, questa dovrebbe essere l’offerta tv e delle piattaforme digitali: