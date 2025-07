Vlahovic non cede: proposta choc tiene in ostaggio la Juventus. Milan e Inzaghi monitorano

Scontro totale: l'attaccante serbo pretende una buonuscita milionaria dai bianconeri. Alle porte Milan (dopo l'ok di Allegri) e Al Hilal

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic si continua a vivere da separati in casa. La situazione tra le parti resta sempre più tesa. Il centravanti serbo, a un anno dalla scadenza del contratto, non intende fare concessioni al club bianconero e continua a chiedere condizioni economiche elevatissime per lasciare Torino. Di contro, la Juventus non è disposta a cedere a queste pretese, dando vita a un braccio di ferro che rischia di danneggiare entrambe le parti.

Il rischio “separato in casa”

L’arrivo di Jonathan David e il tentativo della Juve di trattenere Kolo Muani complicano ulteriormente il futuro tecnico di Vlahovic, scivolato in fondo nelle gerarchie della rosa. Una sua permanenza potrebbe trasformarsi in una convivenza forzata e costosa. L’ipotesi di una stagione da separato in casa, con implicazioni economiche e sportive pesanti, è uno scenario che nessuno vuole davvero affrontare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Richiesta da 10 milioni per l’addio

Intanto, a complicare i piani di Comolli, ci sono i fratelli Ristic, agenti di Vlahovic, che hanno presentato una richiesta precisa: 10 milioni di euro come buonuscita complessiva, divisa equamente tra il giocatore e il suo entourage. La Juventus, che con la nuova dirigenza ha intrapreso una politica di taglio ai costi e alle commissioni, ha già fatto intendere che non intende accettare simili condizioni.

Il futuro di Vlahovic resta incerto, ma una cosa è chiara: il tempo stringe. Se non arriverà un accordo, le parti rischiano una convivenza esplosiva e controproducente. Il nodo è tutto da sciogliere, ma la Juventus ha già fatto la sua mossa: o arriva un’offerta concreta o sarà separazione a condizioni durissime.

Il peso economico del serbo sul bilancio

Vlahovic, grazie a un contratto con clausole a salire, percepisce attualmente 12 milioni netti a stagione. Sommando stipendio e ammortamento del cartellino, il suo costo annuo per il club si aggira intorno ai 42 milioni lordi. Un investimento insostenibile per le casse bianconere, soprattutto se il giocatore dovesse restare senza rinnovare, per poi liberarsi a zero nel giugno 2026.

Dietro il gelo tra Vlahovic e la Juventus non ci sarebbe solo una questione economica. L’attaccante si sente tradito per essere stato messo ai margini proprio nel momento più delicato della sua carriera, dopo aver giocato per mesi in condizioni fisiche precarie. Il mancato rinnovo e la mancanza di fiducia mostrata dal club hanno alimentato una distanza che, oggi, appare insanabile.

Il rifiuto al rinnovo con la Juventus e il no al Milan

Intanto, il serbo ha rifiutato sia la proposta di rinnovo della Juve – fino al 2028 con ingaggio ridotto a 7-8 milioni – sia l’offerta del Milan, che gli garantirebbe 6 milioni annui. Una cifra ritenuta troppo bassa da Vlahovic, che preferisce aspettare un club di prima fascia con ambizioni europee. La Premier League resta la sua priorità.

Il pressing di Inzaghi e l’interesse dall’Arabia

Simone Inzaghi, oggi alla guida dell’Al Hilal, avrebbe contattato personalmente Vlahovic (dopo il no di Victor Osimhen). Il club saudita, che non ha ancora formulato un’offerta concreta, resta comunque una delle poche opzioni economicamente valide. Intanto il Fenerbahce, dopo un primo tentativo, ha cambiato obiettivo annunciando Jhon Durán, mentre il Galatasaray resta alla finestra.

Vlahovic, cosa succede ora: attesa per l’incontro decisivo

Damien Comolli, dirigente bianconero, incontrerà a breve l’agente Darko Ristic per cercare una via d’uscita. L’obiettivo della Juve è chiaro: ricevere un’offerta da almeno 25 milioni, cifra considerata congrua in relazione all’età (25 anni) e al valore del giocatore.

Tuttavia, finora nessun club ha presentato una proposta formale. Solo sondaggi, nessuna trattativa concreta. La Juventus resta quindi ostaggio del calciatore.

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus