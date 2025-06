La Juventus può arrivare prima nel suo girone al Mondiale per club se... e chi affronterebbe agli ottavi

Che cosa accade stasera dopo la sfida più attesa, in questa fase, contro il Manchester City di Pep Guardiola avversario più temibile nel girone dei bianconeri

Al netto di perplessità e polemiche scaturite dalle scelte (forse ottimistiche) della FIFA sul Mondiale per club, la Juventus sta dimostrando qualità con una costanza ormai desueta o almeno non scontata, a chiusura di una stagione tormentata dall’altalena di emozioni e rendimento.

Così, alla vigilia della sfida epica con il Manchester City di Pep Guardiola, la squadra di Igor Tudor si trova alla guida del Gruppo G a punteggio pieno dopo le vittorie contro Al Ain e Wydad. Ma per preservare questo punto di osservazione privilegiato sul resto delle concorrenti, che cosa deve accadere?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La situazione della Juventus prima del City

La risposta affonda le radici nella composizione del calendario e la meno scontata combinazione di risultati che potrebbero inanellarsi. La Juventus è in testa al Gruppo G, a punteggio pieno, dunque gli uomini di Tudor sono già qualificati agli ottavi di finale del Mondiale per club 2025 ma questa sera l’avversario è di livello e tutelare e difendere il primo posto richiede una preparazione minuziosa.

Con uno sguardo alla classifica, al momento le due squadre sono pari: chi vince passa come prima e incontra la 2a del girone H. Considerando che la seconda del Gruppo G affronterà la prima dell’H, che in caso di pareggio contro il Salisburgo sarà il Real Madrid (o in caso di sconfitta, appunto, gli austriaci), quella posizione andrebbe a generare come scontro diretto il match contro la squadra di Xabi Alonso.

Come arrivare primi nel Gruppo

Ma se dovesse finire pari tra Juventus e City, che cosa accadrebbe e che incidenza avrebbe sulla classifica, che le vede con lo stesso punteggio, oggi? Il primo criterio da considerare è la differenza reti generale nel girone.

Il secondo è quello dei gol fatti che vede in vantaggio la Juventus perché ha segnato più gol tra Al Ain e Wydad Athletic (9 contro le 8 del City). La squadra di Guardiola, pertanto, dovrà per forza battere i bianconeri per rovesciare la classifica.

Quindi, riassumendo, la Juve passa come prima del suo gruppo/girone se:

Batte il Manchester City;

Pareggia contro il Manchester City (stessi punti, stessa differenza reti generale, ma più gol segnati);

L’incognita secondo posto

Mettiamo caso, invece, che la prospettiva muti con il secondo posto che la seconda del Gruppo G è chiamata a giocare contro la prima dell’H, che in caso di pareggio contro il Salisburgo sarà il Real Madrid (o in caso di sconfitta, appunto, gli austriaci), quella posizione porterebbe allo scontro diretto con la squadra di Xabi Alonso.

Nella stessa parte di tabellone vi sono Psg, Inter Miami, Bayern Monaco, Flamengo, Borussia Dortmund e Monterrey. Il 1° posto per la Juve di Tudor sarebbe dunque una sorta di garanzia, almeno in questa fase.