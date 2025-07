Mondiale per club: Chelsea campione a sorpresa, Psg umiliato

Nel giorno in cui Wimbledon incorona Jannik Sinner un altro italiano sale in cima al mondo: è quell’Enzo Maresca cacciato a suo tempo dal Parma, dopo pochi mesi. Alla vigilia della finale del Mondiale per club, in cui tutti davano per spacciato il suo Chelsea, aveva ricordato che nel calcio può succedere di tutto e non bisogna mai darsi per vinti. Così l’ex assistente di Guardiola, che l’anno scorso ha condotto il Leicester alla promozione in Premier, e poi ha centrato la qualificazione alla Champions e vinto la Conference, ora dà una lezione di tattica al suo collega Luis Enrique e colpisce i parigini nello stesso modo in cui loro hanno fatto con Inter, Real Madrid e altri: annichilendoli.