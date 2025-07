VNL, l’Italia ammutolisce anche la Turchia: di Santarelli Antropova subentra a Egonu e firma la rimonta vincente

Le ragazze di Velasco battono anche la squadra del tecnico italiano e restano al comando della classifica di Volley Nations League: domani alle 16 sfida all’Olanda

L’Italia non si ferma neanche contro la Turchia. La nazionale di Velasco è costretta a una battaglia alla Omnisport Arena di Apeldoorn che ospita tantissimi tifosi della nazionale di Santarelli. Sfida che può dire moltissimo per il futuro della nazionale azzurra, e che nonostante le difficoltà Egonu e compagne riescono a recuperare da una situazione che si stava complicando terribilmente.

La maratona contro la Turchia

L’Italia scappa subito via nel primo set: Egonu, Sylla e compagne firmano subito un minibreak che consente di prendere un po’ di vantaggio. La nazionale di Santarelli fa fatica a trovare il ritmo giusto e commette tanati errori, l’Italia non sbaglia e chiude il parziale sul 25-19. Il secondo set però racconta un’altra storia con la nazionale di Santarelli he prende subito il comando delle operazioni, Velasco prova a interrompere il ritmo avversario con un timeout ma non ha l’efficacia sperata. La Turchia pareggia e poi scappa via anche nel terzo set decisamente combattuto con Vargas e Karakurt che mettono a segna i punti chiave.

Antropova cambia il match

L’Italvolley si trova con le spalle al muro, nel quarto set è vietato sbagliare. Velasco getta nella mischia Ekaterina Antropova e la mossa paga subito i dividendi. Le azzurre ingranano subito le marce alte e volano via conquistando un vantaggio di 5 punti che la Turchia non riesce più a recuperare. Il match si decide al tre-break con Antropova che diventa padrona del match, stavolta è Santarelli che prova a interrompere il ritmo azzurro ma l’Italia non fa sconti e porta a casa la vittoria per 15-11.

La soddisfazione di Antropova

Grande protagonista del match è stata Ekaterina Antropova il cui ingresso in campo ha cambiato completamente l’andamento della partita: “Sapevamo che ci aspettava una partita dura, soprattutto dopo che loro hanno perso contro la Repubblica Ceca. Siamo state brave a non farci abbattere alla prima difficoltà. Credo che stiamo affrontando questo periodo nel modo giusto, vivendo partita dopo partita, senza lasciarsi schiacciare dalle pressioni e rimanendo concentrate solo sul campo. Ma tra qualche giorno cominceremo a giocarci qualcosa di molto importante”. Domani l’Italia torna in campo per l’ultimo match contro le padrone di casa dell’Olanda alle ore 16.

