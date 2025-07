Battocletti, Paolini e De Gennaro tra le 100 donne di successo nel 2025 ma Forbes Italia dimentica Egonu e Brignone

Due campionesse olimpiche a Parigi e la migliore rappresentante dell’atletica italiana: Forbes celebra le donne del nostro paese. Ma è impossibile non notare le assenze

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Due campionesse olimpiche e la stella della nazionale italiana di atletica leggera: Forbes Italia ha rivelato le donne di maggiore successo del 2025 e il mondo dello sport fa capolino con la presenza di Nadia Battocletti, Jasmine Paolini e Paola De Gennaro. Ma è impossibile non notare anche quelle che sembrano le assenze illustri.

Jasmine Paolini: il volto del tennis femminile

L’ascesa di Jannik Sinner ha reso il tennis uno degli sport più popolari nel nostro paese nel corso degli ultimi due anni. Ma una parte del merito, e di certo non così piccola, va data anche alla grande crescita di Jasmine Paolini. La storia della tennista toscana è quella di un’atleta capace di raggiungere il picco nella seconda fase della sua carriera. Le due finali slam raggiunte nel 2024 (Wimbledon e Roland Garros), la medaglia d’oro a Parigi in doppio con Sara Errani, oltre che il doppio successo agli Internazionali di Roma nel 2025, l’hanno messa sulla cartina del tennis mondiale e l’hanno fatta diventare, anche grazie al suo sorriso, anche un’icona italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nadia Battocletti: la dominatrice del mezzofondo

Per anni l’atletica italiana ha faticato a trovare delle stelle che la potessero porre al centro dell’attenzione a livello Mondiale. E se Tamberi e Jacobs hanno segnato il punto di svolta con la vittoria delle Olimpiadi a Tokyo, ora il testimone sembra passato nelle mani di Nadia Battocletti. La mezzofondista azzurra sta dominando in Europa con tre titoli europei nell’ultimo anno (pista, cross e strada), un’impresa unica nel mondo dell’atletica. Solo qualche giorno fa ha contribuito alla vittoria italiana negli Europei a squadre ma a farla diventare popolare è stato anche il suo atteggiamento, la sua intelligenza e il modo di comunicare.

L’infinita Moki De Gennaro

A Parigi 2024 l’Italia del volley ha realizzato un sogno con la vittoria della medaglia d’oro nel torneo femminile. La nazionale di Velasco è riuscita in un’impresa storica anche grazie al fondamentale apporto di Monica De Gennaro. Il libero della nazionale azzurra, che continua a ottenere risultati incredibili anche con la sua Conegliano, ha un palmares pressoché infinito oltre al record delle presenze nella massima serie. Ed è anche una fonte di ispirazione sia per le sue compagne di squadre che per le tante ragazze che si avvicinano al mondo della pallavolo.

Egonu e Brignone: le assenze eccellenti

Quando si stila una classifica c’è da dare per scontato che qualcuno dovrà rimanere fuori e magari deluso. Nella classifica Forbes qualche nome eccellente dello sport italiano al femminile manca e il primo che viene in mente è quello di Federica Brignone. La sciatrice azzurra ha chiuso una stagione al limite della perfezione conquistando la Coppa del Mondo generale e le coppe di specialità in gigante e discesa. Un traguardo incredibile che però è stato reso più triste dal terribile infortunio di cui è stata vittima nel corso dei campionati italiani e che mettono a rischio la sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Fuori dalla lista di Forbes anche il simbolo della pallavolo italiano: Paola Egonu. L’opposto di Milano è stata grande protagonista della medaglia d’oro di Parigi ed è una delle atlete più amate, conosciute e apprezzate nel nostro paese. Ma allo stesso tempo con la popolarità sono arrivati anche gli hater per Paola che non ha mai nascosto le sue opinioni forti soprattutto sul tema razzismo.