ATP Umago, Darderi prima fa doppietta poi si accascia a terra: scene incredibili dopo la finale. Gesto da applausi di Taberner

L’azzurro batte in due set lo spagnolo nell’atto conclusivo del torneo croato, una settimana dopo aver trionfato a Bastad. Un infortunio può mette a rischio la sua partecipazione a Toronto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Vittorie e lacrime per Luciano Darderi. L’azzurro conquista il torneo di Umago battendo in due set lo spagnolo Taberner al termine di un match dominato con la pioggia che è stata grande protagonista. Ma le lacrime non sono solo di felicità ma anche di dolore visto che l’azzurro termina il match con un problema alla caviglia sinistra.

Darderi fa doppietta: dopo Bastad vince a Umago

Due trionfi di fila per Luciano Darderi che dopo aver vinto il trofeo di Bastad in Svezia, si prende anche il titolo nel torneo di Umago in Croazia. Ma dopo aver battuto in due set lo spagnolo Taberner succede di tutto, l’azzurro infatti si accascia immediatamente a terra, non per esultare ma per un problema alla caviglia. Il suo avversario lo aiuta a rialzarsi e a tornare sulla propria panchina. Il suo angolo non si accorge immediatamente di quello che è successo, anzi si inizia a ballare a cominciare dal papà allenatore. Luciano però fa capire di soffrire e il suo angolo si riversa in campo: caviglia sinistra fasciata e con ghiaccio: E adesso il torneo di Toronto per il tennista di origini argentine è a rischio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La pioggia complica tutto

L’inizio della finale di Umago è in programma alle ore 20, ma sin dal pomeriggio si capisce che sarà complicato che il match possa cominciare nell’orario previsto. Il meteo non promette nulla di buono in Croazia e la partita comincia con oltre 20 minuti di ritardo. Ma le nuvole sono sempre là e nel corso del primo set tornano a far capolino. La pioggia si intensifica in un momento chiave del parziale con Taberner al servizio e Darderi che lo mette sotto pressione per strappargli la battuta. Il 27enne spagnolo si innervosisce, domanda all’arbitro di sospendere la partita e finisce per concedere il break al tennista azzurro.

La pioggia sarà una costante di tutta la gara, anche nel secondo set torna protagonista e il match viene sospeso ancora una volta per qualche minuto. Appena cala l’intensità si riprende ma è in dubbio che le condizioni non sono delle migliori e fanno effetto le scene del pubblico costretto ad assistere al confronto tra lo spagnolo e l’italiano armati di ombrelli.

La candidatura per la Davis

C’è ancora molto tempo prima di rivedere in campo l’Italia di Coppa Davis. La formazione di Filippo Volandri difenderà il doppio titolo conquistato a Malaga nel 2023 e nel 2024 direttamente nelle finali di Bologna il prossimo novembre. Non c’è fretta per prendere le decisioni finali ma il Luciano Darderi visto all’opera nelle ultime settimane è sicuramente uno dei possibili candidati a entrare in squadra. Gli infortuni hanno perseguitato Matteo Berrettini anche in questa stagione con l’azzurro che ha rinunciato a tutti i tornei post Wimbledon risultando in dubbio anche per gli US Open.

L’altro grande assente di lusso potrebbe essere proprio Jannik Sinner, la sua presenza è in realtà in dubbio sin dall’indomani della vittoria dello scorso anno con l’altoatesino che arrivò alla fine della stagione molto stanco riuscendo comunque a essere decisivo nel trionfo azzurro. Ma quest’anno riuscire a convincerlo potrebbe essere più difficile. I primi due della lista di Volandri potrebbero essere Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, più indietro Arnldi e Sonego. Ma, nonostante si giochi sul cemento, una candidatura di Darderi non è da escludere”.