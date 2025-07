Velasco richiama tutte le big per la week 3 di VNL: con Sylla, Orro e Antropova una prova generale in vista del mondiale

Fatta l'Italia per la week 3 di VNL femminile: Velasco riporta dentro tutte le big e testerà il gruppo in vista del mondiale. Unica vera novità la centrale Anna Gray

Un punto appena e la qualificazione alla final 8 sarà automatica. Ma non è certo quello il primo pensiero di Julio Velasco, che un posto tra le 8 che si giocheranno la VNL 2025 a Lodz l’ha già prenotato da un pezzo, come dimostrano le 8 vittorie consecutive mandate a referto nelle prime due week (la striscia aperta di successi in gare ufficiali recita quota 22). Perché ad Apeldoorn le risposte che il CT di La Plata vuole vedere sono ben altre: ha praticamente riportato tutte le titolari in gruppo in quella che somiglia tanto a una prova generale in vista di impegni più probanti, con un focus rivolto anche ai mondiali thailandesi di fine agosto.

Con la Turchia l’ultimo ostacolo con vista sulla vetta

In terra d’Olanda le azzurre avranno soprattutto una missione: chiudere la classifica generale al primo posto, e dunque presentarsi da testa di serie numero 1 alla fase finale. Ciò consentirebbe di evitare i “calibri grossi” almeno fino alla finale (Polonia e Brasile hanno dimostrato di non voler regalare nulla) e per farlo servirà non sbagliare le sfide contro Belgio (mercoledì 9 alle 17), Serbia (giovedì 10 sempre alle 17) e soprattutto Turchia, attuale quarta forza di VNL, attesa al confronto con le azzurre sabato 12 alle 19 prima della chiusura con le padrone di casa olandesi di domenica 13 alle 16.

A conti fatti, la sfida con le turche è l’ultimo grosso ostacolo che attende le azzurre prima della fase finale: con una vittoria il primato sarebbe pressoché ipotecato, dal momento che le altre rivali non sembrano destare grosse preoccupazioni (la Serbia è in una veste ultra sperimentale ed è a fondo classifica, l’Olanda è in una fase di ricostruzione più complessa di quanto si pensava).

Riecco Sylla, Orro e Antropova. E c’è da scoprire Gray

Velasco per la settimana di Apeldoorn ha deciso di richiamare tutte le big che avevano saltato la week di Hong Kong. Del gruppo delle 14 fanno parte le “turche” Orro e Sylla (per quest’ultima manca ancora l’ufficialità, ma il passaggio al Galatasaray è cosa fatta) e pure Antropova, che ha risolto i fastidi al tendine che ne avevano consigliato di starsene buona per qualche settimana.

A far posto alle tre veterane del gruppo le “quasi” debuttanti Eze, Omoruyi e Malual, tutte aggregate al gruppo B che si allenerà agli ordini di Carlo Parisi al Centro Pavesi di Milano per tutta la settimana corrente. L’altra novità è rappresentata dalla promozione di Anna Gray, che sostituisce Benedetta Sartori nel pacchetto delle centrali. Confermate le altre 10 protagoniste già viste all’opera in terra asiatica: Cambi, Degradi, Nervini, Giovannini, Danesi, Nwakalor, Fahr, Egonu, De Gennaro e Fersino.

Aritmeticamente basterà conquistare un punto per staccare il pass per Lodz (23-27 luglio), ma di fatto la qualificazione è già in cassaforte da un pezzo. E pensando alla sfida incrociata tra Polonia e Brasile, la prospettiva di chiudere in vetta è piuttosto realistica. Ma Velasco vorrà altre risposte: con tutte le titolari, la prova sarà più che generale.