Italia-Turchia volley Olimpiadi diretta live: Egonu o Vargas, chi vince va in finale contro gli Usa

Vederla in panchina è anche una sofferenza perché per mettere Antropova in sestetto tutte le altre nazionali farebbero carte false. Lei, Kate, a 21 anni ascolta, si fa trovare pronta, impara e si gusta un futuro che non può che essergli favorevole. Il minutaggio è limitato ma il contributo è massimo. Vive il ruolo con grande serenità, ha fiducia totale in Velasco che ricambia.

Tre anni fa guardavo i Giochi in tv, ora sono qui – ha detto Antropova alla vigilia della semifinale – e l’Olimpiade è un’esperienza bellissima. Tra noi ci aiutiamo tanto e c’è un’energia positiva.