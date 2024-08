Volley, Italia di De Giorgi a picco con la Francia: il tabù Olimpiadi è tutto sulle spalle di Egonu e Velasco

Non c'è storia nella semifinale del torneo maschile: Italia travolta da Ngapeth, Clevenot e dalle alchimie di Giani. Adesso tutte le speranze sono riposte su Danesi e le Azzurre.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

E anche questa volta l’Italia del volley non vincerà l’oro olimpico. Il sogno degli Azzurri, miracolosamente tenuto vivo grazie all’incredibile rimonta sul Giappone nei quarti (3-2 dopo essere stati sotto 0-2 e 21-24 nel terzo set), si è frantumato sotto i colpi di Ngapeth, Clevenot e dei 10mila della South Paris Arena. Più che una semifinale olimpica, una passerella in salsa francese: 3-0 il finale, con parziali eloquenti a 20, 21 e 20 in favore dei Bleus padroni di casa. Giannelli e soci relegati alla finalina per il bronzo contro gli Stati Uniti, mentre per l’oro – e sarebbe una conferma – la Francia sfiderà i campioni d’Europa della Polonia.

Olimpiadi, Italia travolta: l’oro può vincerlo Giani con la Francia

L’unico azzurro della “Generazione di Fenomeni” che può sperare di acciuffare finalmente il successo alle Olimpiadi, dunque, è Andrea Giani, Ct napoletano della Francia. Il collega Fefè De Giorgi dovrà riprovarci a Los Angeles, se sarà ancora alla guida della Nazionale italiana. In California, nel 2028, il gruppo che oggi ha affrontato il torneo a cinque cerchi e che farà di tutto per salire sul podio (appuntamento alle 16 di venerdì 9 agosto) sarà all’apice della sua maturità e magari avrà trovato, nel frattempo, un opposto di caratura mondiale. Del resto, sono loro a fare la differenza, al maschile come al femminile. Basta vedere i tabellini delle partite e i punti realizzati.

Volley, adesso tocca alle ragazze: Italia-Turchia vale la finale

Prendiamo ad esempio l’Italia femminile: ha Paola Egonu. Ed è su di lei, su Paoletta, che sono riposte ora le speranze di tifosi e appassionati. Perché le ragazze della Nazionale il loro sogno olimpico continuano a coltivarlo. Sono loro, adesso, che possono ambire all’obiettivo anelato da più di trent’anni da Julio Velasco e dai suoi ragazzi. Già, Velasco. Il filo conduttore tra ieri e oggi è rappresentato proprio dal santone argentino, nel 1992 e nel 1996 alla guida dei maschietti e adesso al timone dell’Italia femminile. Il suo arrivo ha portato serenità e convinzione in un gruppo spaccato e sfiduciato, armi che bisognerà sfruttare nella terribile semifinale contro la Turchia (giovedì 8 agosto, ore 20).

Egonu-Vargas, De Gennaro sfida il marito, Velasco i fantasmi

Domenica è stata una passeggiata per Egonu e compagne. Paoletta ha stravinto la sfida nella sfida con Melissa Vargas, mentre Moki De Gennaro ha fatto suo il duello in famiglia col marito Daniele Santarelli. Ma in semifinale si riparte da 0-0. E le turche avranno una gran voglia di rifarsi, dopo la lezione subita. A pesare sulle spalle delle Azzurre c’è pure la pressione, quel tabù olimpico che forse ha schiacciato i colleghi della Nazionale maschile, travolti da quelle vecchie volpi della Francia. Egonu, Sylla, De Gennaro e le altre hanno le spalle larghe. Così come Velasco. Se riusciranno a farsi scivolare addosso il peso del “dover vincere” a tutti i costi, potranno centrare la finale. Perchè sono più forti delle turche. Lo hanno dimostrato.