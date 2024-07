Parigi 2024, Tamberi spiega come ha perso la fede nella Senna e fa promessa alla moglie, web in tilt

L'olimpionico azzurro protagonista di un incidente mentre faceva da portabandiera durante la cerimonia d'apertura, il post romantico scatena i social

La Senna non è la Fontana di Trevi e una fede nuziale non è una monetina qualsiasi da lanciare, magari esprimendo un desiderio. Comprensibile lo scoramento di Tamberi che ieri, da portabandiera azzurro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, con un movimento sbagliato è riuscito a perdere la fede nel fiume. L’azzurro oggi si è scusato con la moglie sul web ma tutti l’hanno già perdonato.

L’episodio durante la cerimonia

Sotto il diluvio parigino l’entusiasmo di Gimbo durante la cerimonia era uno spettacolo. Insieme all’altra portabandiera, Arianna Errigo, vestito come tutti i compagni con le divise firmate Armani, sventolava scatenato il tricolore. E guidava la festa sul battello 37, tra salti e cori. E mentre già sui social circolava la domanda: “Come hanno fatto a non ribaltarsi?” ecco che il dondolio dell’imbarcazione, ha fatto sì che scivolase la fede dal dito di Tamberi. Attimi di panico, poi lo sfottò degli altri azzurri: “Perso un oro, ne troverai un altro”. La moglie non l’ha presa allo stesso modo, postando i messaggi che le arrivavano (“Davvero ha perso la fede? Dimmi che non è vero”) e scrivendo solo tre punti di sospensione e una faccina triste.

La consolazione degli atleti azzurri

A caldo durante la cerimonia di apertura hanno provato a consolarlo colleghi della pallanuoto maschile, aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie: «Perso un oro ne trovi un altro», gli hanno detto, ma Tamberi ha voluto tagliare la testa al toro e oggi in un lungo post su Instagram ha chiesto scusa alla moglie Chiara Bontempi.

Il messaggio di Tamberi su Instagram

Scrive Tamberi: “Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…. l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca. Un tintinnio di speranza… Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l’ho vista tuffarsi in acqua come se quello fosse l’unico posto dove volesse stare.

Pochi attimi che sono durati un infinità.

Ma se proprio doveva succedere, se proprio dovevo perderla questa fede, non potevo immaginare un posto migliore. Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell’amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia d’apertura dell’evento sportivo più importante al mondo. Se avessi dovuto inventare una scusa non sarei mai riuscito ad essere così fantasioso. Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo. Ti amo amore mio. Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro anche più grande!!!”.

La risposta della moglie

Immediata la risposta via social della moglie, Chiara Bontempi: “Solo tu riesci a trasformare una cosa simile in qualcosa di romantico” ma la reazioni dei tifosi sono ancora più commoventi: “Facciamo le fedi nuove con l’oro olimpico” e anche: “Tenetevi la Monnalisa, ma ridateci la fede di Gimbo! (Barattiamo volentieri con Oro Olimpico al limite)” e ancora: “tranquillo gimbo, ci pensa Paltrinieri a recuperarla”, oppure: “dispiace, ma sono purtroppo cose che capitano anche se lasciano l’amaro in bocca. Con la speranza che venga sostituita da una fede anch’essa d’oro, ricavata con il metallo della medaglia che vincerai”

C’è chi scrive: “Quest’uomo è da sposare un milione di volte, sei il migliore Gimbo, tu sai bene come dovrai farti perdonare” e poi: “mentre ti guardavo da casa ho pensato o cade o fa cadere la bandiera, hai fatto di più ma nella vita conta l’amore non i simboli e tra di voi quanto amore c’è?” e ancora: “se vorrete rinnovare le vostre promesse con una nuova fede… vi aspettiamo come nostri ospiti! Intanto facciamo il tifo per questi giorni!”, oppure: “Io è da ieri sera che dico che sicuro uscirà Greg dalla 10k con la fede in mano🙂 mi sa di Gimbata”

Il web è scatenato: “Non disperare Gimbo, come dici te l’hai persa nella città dell’amore, io mentre pulivo il bosco sotto casa, spero che la reazione di tua moglie non sia identica a quella della mia” e anche: “Sei un fantastico poeta romantico, oltre che un atleta eccezionale ed appassionato…ti avrà già perdonato, evidentemente un segnale di un oro in arrivo, ci sarà modo di sostituire la preziosa fede” e infine: “Capita a milioni di persone, ma perderla in un occasione così speciale è sicuramente “indimenticabile”, al di là degli scherzi, la fede resta sempre un oggetto simbolico, ciò che conta è nel cuore e le tue parole dimostrano l’amore che provi per la tua dolce moglie ! Adesso però fatti perdonare e porta a casa un oro olimpico”.